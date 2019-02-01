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      У трьох військовополонених моряків погіршився стан здоров’я, – Денісова

      101 Читать новость на русском
      Людмила Денісова
      Людмила Денісова / фото із соцмереж

      Захисники трьох військовополонених українських моряків повідомляють про погіршення здоров’я бранців Кремля. Так, мовиться про Володимира Терещенка, В’ячеслава Зінченка та Віктора Беспальченка.

      Їм необхідне медичне обстеження та подальше лікування. Так, українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова написала листа своїй російській колезі Тетяні Москальковій із проханням перевірити стан утримання та умови лікування бранців. Як повідомила українська правозахисниця у своєму Facebook, Москалькова днями збирається відвідати військовополонених у "Лефортово".

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      Перш за все, перевірити стан тримання та наявність умов для лікування поранених моряків Андрія Ейдера, Василя Сороки та Андрія Артеменка. Також, зі слів адвокатів, у Володимира Терещенка, В'ячеслава Зінченка та Віктора Беспальченка погіршився стан здоров’я. Тому звернула увагу Уповноваженого РФ на необхідність медичного обстеження та подальшого лікування цих моряків,
      – наголосила Денісова.

      У Росії, своєю чергою, заявляли, що стан українських моряків покращився, їхні рани загоїлись, декількох турбують невеликі ниючі болі. Також у РФ запевнили, що бранцям надали усі необхідні ліки. Попри це відомо, що захист пораненого під час обстрілу поблизу Керченської протоки Андрія Ейдера подав клопотання про переведення моряка на лікування в Україну або ж іншу третю країну.

      Чому українські моряки опинилися в неволі у Росії? Їх захопили у полон російські прикордонники поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Українські моряки на військових кораблях намагалися пройти через захоплену агресором Керченську протоку, проте наткнулись на відкриту агресію війскових РФ. Росіяни відкрили вогонь по українських суднах, поранивши трьох моряків, та захопили кораблі разом із екіпажами.

      Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа.

      Що ще відомо про стан полонених українських моряків: 

       

      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Заручники Людмила Денісова
      Джерело: 24 Канал
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