Ейдера просять відпустити на лікування в Україну: заява адвоката військовополоненого

Захист українського військовополоненого моряка Андрія Ейдера подав клопотання про його переведення в Україну або ж іншу, третю країну на лікування. Тим часом адвокат іншого моряка Віктора Безпальченка заявила про те, що його відвідала російська омбудсвумен Тетяна Москалькова.

Так, про клопотання щодо пораненого та наймолодшого із українських моряків Андрія Ейдера повідомила у Faceboook його захисниця Олександра Маркова.

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Сьогодні вперше бачилася зі своїм підзахисним Андрієм Ейдером на слідчому комітеті, вже у новій обстановці – у «Лефортово». Подали клопотання про переведення пораненого в Україну або ж у третю країну. Також про переведення у громадський медичний заклад відповідного профілю,

– зазначила захисниця.

Зазначимо, що 28 січня трьох поранених українських моряків Андрія Артеменка, Василя Сороку та Андрія Ейдера перевели у СІЗО "Лефортово". До цього вони утримувались у спецзакладі – СІЗО "Матросская тишина".

Що відомо про травми Ейдера? У Ейдера – осколкове поранення ніг, отримане під час обстрілу російськими прикордонникам українських кораблів поблизу Керченської протоки.

"Рани загоюються, ходжу нормально, але кульгаю. По сходах підніматися та спускатися важко, на жаль, сильне навантаження на ноги, руками за поручні хапаюся та йду. Банально поки не можу ногу лежачи вертикально догори підняти, немає сили", – писав наприкінці грудня Ейдер у листі журналістам.

Тим часом відомо, що іншого українського моряка у "Лефортово" Віктора Безпальченка у російському СІЗО відвідала російська омбудсвумен Тетяна Москалькова.

Окрім цього, адвокат військовополоненого повідомила, що її підзахисному фактично не приходять листи від рідних, хоч вони відправляють їх регулярно.

Віктор отримав тільки один лист, хоча рідні та близькі люди пишуть йому листи часто, але, вони чомусь до моряка не доходять. Написав заяви на побачення і телефонні дзвінки. Віктор самостійно вивчає англійську мову, настрій хороший, передає всім привіт, просить, щоб за нього не хвилювалися,

– додала захисниця Безпальченка Оксана Опаренко.

Як українські моряки опинилися у полоні РФ? Їх захопили російські прикордонники поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Так, РФ вчинила акт відкритої агресії проти України, коли обстріляла її військові кораблі у нейтральних водах. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Внаслідок обстрілу 3 моряків постраждали. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа.