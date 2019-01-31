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      Эйдера просят отпустить на лечение в Украину: заявление адвоката военнопленного

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      Пленный украинский моряк Андрей Эйдер
      Пленный украинский моряк Андрей Эйдер / Фото из открытых источников

      Защита украинского военнопленного моряка Андрея Эйдера подала ходатайство о его переводе в Украину или другую, третью страну на лечение. Между тем адвокат другого моряка Виктора Безпальченко заявила о том, что его посетила российская омбудсвумен Татьяна Москалькова.

      Так, о ходатайстве относительно раненого и младшего из украинских моряков Андрея Эйдера сообщила в Faceboook его защитница Александра Маркова.

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      Сегодня впервые виделась со своим подзащитным Андреем Эйдером на следственном комитете, уже в новой обстановке – в "Лефортово". Подали ходатайство о переводе раненого в Украину или в третью страну. Также о переводе в общественное медицинское учреждение соответствующего профиля,
      – отметила защитница.

      Отметим, что 28 января трех раненых украинских моряков Андрея Артеменко, Василия Сороку и Андрея Эйдера перевели в СИЗО "Лефортово". До этого они содержались в спецучреждении – СИЗО "Матросская тишина".

      Что известно о травмах Эйдера? В Эйдера – осколочное ранение ног, полученное во время обстрела российскими пограничникам украинских кораблей вблизи Керченского пролива.

      "Раны заживают, хожу нормально, но хромаю. По лестнице подниматься и спускаться трудно, к сожалению, сильная нагрузка на ноги, руками за поручни хватаюсь и иду. Банально пока не могу ногу лежа вертикально вверх поднять, нет силы", – писал в конце декабря Эйдер в письме журналистам.

      Между тем известно, что другого украинского моряка в "Лефортово" Виктора Безпальченко в российском СИЗО посетила российская омбудсвумен Татьяна Москалькова.

      Кроме этого, адвокат военнопленного сообщила, что ее подзащитному фактически не приходят письма от родных, хотя они отправляют их регулярно.

      Виктор получил только одно письмо, хотя родные и близкие люди пишут ему письма часто, но они почему-то до моряка не доходят. Написал заявления на свидания и телефонные звонки. Виктор самостоятельно изучает английский язык, настроение хорошее, передает всем привет, просит, чтобы за него не волновались,
      – добавила защитница Безпальченко Оксана Опаренко.

      Как украинские моряки оказались в плену РФ?
      Их захватили российские пограничники вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Так, РФ совершила акт открытой агрессии против Украины, когда обстреляла ее военные корабли в нейтральных водах. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы украинские корабли неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      В результате обстрела 3 моряков пострадали. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части – до 26 числа.

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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