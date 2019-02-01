Мучает боль, отек не спал, – адвокат о состоянии военнопленного Сороки

Украинскjuj военнопленного Василия Сороку в российском изоляторе "Лефортово" посетил адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, состояние здоровья моряка стабилизировалось, однако не улучшилось.

У украинца так и не спал отек на раненой руке, не восстанавливается кисть и продолжают мучить боли, утверждает защитник моряка.

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Врач в "Лефортово" обнаружил недоработки своих коллег из больницы "Матросской тишины", обнаружив повреждение еще одной мышцы. Наконец врачи обратили внимание на отек. Прописали уколы для его снятия и обезболивающее. По дезинформации Михаила Федотова (глава Совета при президенте РФ по правам человека – 24 канал), отек – результат упражнений с эспандером, а не ранения и безобразного лечения. Кстати эспандер в Лефортово почему-то отобрали,

– отметил Бадамшин.

Кроме того, за неделю пленнику сменили три камеры в СИЗО. Сейчас он находится в отремонтированной камере с горячей водой.

Несмотря на это Сорока чувствует себя бодро, говорит защитник, однако сильно скучает по родным.

В общем настроение у Василия стабильно положительное. Боевое. Все тяготы и лишения переносит по-военному уверенно, без жалоб. По своему виду, поведению вообще не похож на заключенного. Находясь в СИЗО остается по духу свободным. Правда очень скучает по семье. Видно без слов,

– отметил адвокат украинца.

Что известно о состоянии здоровья Василия Сороки?

– в результате обстрела российскими пограничниками рука не восстанавливается;

– в руке остались осколки;

– пальцы не сгибаются, а рука до сих пор отечная;

– московская уполномоченная по правам человека Татьана Потяева утверждает, что моряк выздоровел на 80%.

В свою очередь, украинская омбудсвумен Людмила Денисова сообщила об ухудшении здоровья в трех украинских военнопленных моряков. Она требует от своей российской коллеги организовать полное медицинское обследование и лечение этих пленников.

Почему украинские моряки оказались в плену в России?

Их захватили в плен российские пограничники вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Украинские моряки на военных кораблях пытались пройти через захваченный агрессором Керченский пролив, однако наткнулись на открытую агрессию военных РФ. Россияне открыли огонь по украинским судам, ранив трех моряков, и захватили корабль с экипажами.



Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



15 и 16 января во Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части – до 26 числа.