Мучить біль, набряк не спав, – адвокат про стан військовополоненого Сороки

Українського військовополоненого Василя Сороку у російському СІЗО "Лефортово" відвідав адвокат Сергій Бадамшін. За його словами, стан здоров’я моряка стабілізувався, проте не покращився.

В українця так і не спав набряк на пораненій руці, не відновлюється кисть та продовжують мучити болі, стверджує захисник моряка.

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Лікар у "Лефортово" виявив недоліки своїх колег із лікарні Матроська тиша, виявивши пошкодження ще одного м'яза. Нарешті лікарі звернули увагу на набряк. Прописали уколи для його зняття і знеболююче. Із дезінформації Михайла Федотова (очільник Ради при президентові РФ із прав людини – 24 канал), набряк – результат вправ із еспандером, а не поранення і потворного лікування. До речі еспандер в "Лефортово" чогось відібрали,

– зазначив Бадамшін.

Окрім того, за тиждень бранцю змінили три камери у СІЗО. Наразі він перебуває у відремонтованій камері із гарячою водою.

Попри це Сорока почувається бадьоро, каже захисник, проте сильно сумує за рідними.

Загалом настрій у Василя стабільно позитивний. Бойовий. Всі тяготи і позбавлення переносить по-військовому стійко, без скарг. За своїм виглядом, поведінкою взагалі не схожий на ув'язненого. Перебуваючи в СІЗО залишається за духом вільним. Правда дуже сумує за родиною. Видно без слів,

– наголосив адвокат українця.

Що відомо про стан здоров’я Василя Сороки?

– внаслідок обстрілу російськими прикордонниками рука не відновлюється;

– у руці залишилися осколки;

– пальці не згинаються, а рука досі набрякла;

– московська уповноважена з прав людини Тетяна Потяєва стверджує, що моряк одужав на 80%.

Своєю чергою, українська омбудсвумен Людмила Денісова повідомила про погіршення здоров’я у трьох українських військовополонених моряків. Вона вимагає від своєї російської колеги організувати повне медичне обстеження та лікування цих бранців.

Чому українські моряки опинилися в неволі у Росії?Їх захопили у полон російські прикордонники поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Українські моряки на військових кораблях намагалися пройти через захоплену агресором Керченську протоку, проте наткнулись на відкриту агресію прикордонників РФ. Росіяни відкрили вогонь по українських суднах, поранивши трьох моряків, та захопили кораблі разом із екіпажами.



Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа.