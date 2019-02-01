19:18
1 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Заповідь Кадирова. Нове прізвисько Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 31 січня
      Вєсті.UA: Ляшку вкололи вакцину фарту. Кремлівський торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:30, 31 січня
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Мучить біль, набряк не спав, – адвокат про стан військовополоненого Сороки

      256 Читать новость на русском
      Василь Сорока із сином
      Василь Сорока із сином / Фото з відкритих джерел

      Українського військовополоненого Василя Сороку у російському СІЗО "Лефортово" відвідав адвокат Сергій Бадамшін. За його словами, стан здоров’я моряка стабілізувався, проте не покращився.

      В українця так і не спав набряк на пораненій руці, не відновлюється кисть та продовжують мучити болі, стверджує захисник моряка.

      Читайте також: Чотирьох полонених українських моряків допитали у Росії

      Лікар у "Лефортово" виявив недоліки своїх колег із лікарні Матроська тиша, виявивши пошкодження ще одного м'яза. Нарешті лікарі звернули увагу на набряк. Прописали уколи для його зняття і знеболююче. Із дезінформації Михайла Федотова (очільник Ради при президентові РФ із прав людини – 24 канал), набряк – результат вправ із еспандером, а не поранення і потворного лікування. До речі еспандер в "Лефортово" чогось відібрали,
      – зазначив Бадамшін.

      Окрім того, за тиждень бранцю змінили три камери у СІЗО. Наразі він перебуває у відремонтованій камері із гарячою водою.

      Попри це Сорока почувається бадьоро, каже захисник, проте сильно сумує за рідними.

      Загалом настрій у Василя стабільно позитивний. Бойовий. Всі тяготи і позбавлення переносить по-військовому стійко, без скарг. За своїм виглядом, поведінкою взагалі не схожий на ув'язненого. Перебуваючи в СІЗО залишається за духом вільним. Правда дуже сумує за родиною. Видно без слів,
      – наголосив адвокат українця.

      Що відомо про стан здоров’я Василя Сороки?

      – внаслідок обстрілу російськими прикордонниками рука не відновлюється;

      – у руці залишилися осколки;

      – пальці не згинаються, а рука досі набрякла;

      – московська уповноважена з прав людини Тетяна Потяєва стверджує, що моряк одужав на 80%.

      Своєю чергою, українська омбудсвумен Людмила Денісова повідомила про погіршення здоров’я у трьох українських військовополонених моряків. Вона вимагає від своєї російської колеги організувати повне медичне обстеження та лікування цих бранців.

      Чому українські моряки опинилися в неволі у Росії?Їх захопили у полон російські прикордонники поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Українські моряки на військових кораблях намагалися пройти через захоплену агресором Керченську протоку, проте наткнулись на відкриту агресію прикордонників РФ. Росіяни відкрили вогонь по українських суднах, поранивши трьох моряків, та захопили кораблі разом із екіпажами.

      Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Заручники
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як кандидати дивують виборців: від крадених шапок з Давосу до спаленого Range Rover
      сьогодні , 19:02 Як кандидати дивують виборців: від крадених шапок з Давосу до спаленого Range Rover
      Ірина Поліщук 120
      Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
      сьогодні , 18:00 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
      Олександр Бевза 446
      Звільнення Аласанії: що потрібно знати про скандал на Суспільному
      сьогодні , 17:30 Звільнення Аласанії: що потрібно знати про скандал на Суспільному
      Євгенія Мазур 746
      Хто такий Зураб Аласанія та чому його звільнили
      сьогодні , 17:00 Хто такий Зураб Аласанія та чому його звільнили
      Артем Овдієнко 476
      Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
      сьогодні , 16:02 Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
      Марія Ягодка 216
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук