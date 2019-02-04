У военнопленного Эйдера обнаружили гепатит, – адвокат пленника Кремля

У военнопленного украинского моряка Андрея Ейдера обнаружили вирус гепатита В и С. Защитники уверены – этим заболеванием самого младшего из захваченных украинцев заразили в России.

24 канал сообщал, что самого младшего украинского военного моряка Андрея Эйдера в российской тюрьме могли заразить гепатитом. Анализы, которые, к сожалению, подтвердили этот диагноз, сам моряк передал своей защитнице Александре Марковой.

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Андрей принес тот самый эпикриз, который ему выдали во время отправления из "Матросской тишины". Дальше просто цитата: Anti-HCV (вирус гепатита С – 24 канал) – положительный, HBsAg (гепатит В – 24 канал) положительный,

– написала Маркова.

Адвокат замечает, что эти анализы датированы 20 ноября 2018 года – тогда украинские моряки еще не попали в российский плен, поскольку это произошло 25 ноября. Таким образом – эти анализы никак не могли взять в России.



Сообщение адвоката Эйдера

Кроме того, известно, что информацию о гепатите B и C Эйдеру сообщили только во время перевода в "Лефортово". Пока украинский моряк находился в "Матросской тишине" парню не сообщали о заболевании.



Сообщение адвоката Эйдера

Что известно о других травмах Андрея Эйдера? У Эйдера – осколочное ранение ног, полученное во время обстрела российскими пограничникам украинских кораблей вблизи Керченского пролива.

"Раны заживают, хожу нормально, но хромаю. По лестнице подниматься и спускаться тяжело, к сожалению, сильная нагрузка на ноги, руками за поручни хватаюсь и иду. Банально пока не могу ногу лежа вертикально вверх поднять, нет силы", – писал в конце декабря Эйдер в письме журналистам.

Как Андрей Эйдер оказался в российском плену?Его и еще 23 украинских моряков захватили российские пограничники вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Так, РФ совершила акт открытой агрессии против Украины, когда обстреляла ее военные корабли в нейтральных водах. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы украинские корабли неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



В результате обстрела 3 моряков пострадали. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части – до 26 числа.