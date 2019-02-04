22:20
4 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Життя у РФ без допінгу. Як росіяни борються з провалами
      Вєсті Кремля
      21:19, сьогодні
      Вєсті.UA: Як Вілкул косить під Зеленського. Президентські мрії Яценюка
      Вєсті.UA
      19:36, сьогодні
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      У військовополоненого Ейдера виявили гепатит, – адвокат бранця Кремля

      1181 Читать новость на русском
      Андрій Ейдер
      Андрій Ейдер / фото з відкритих джерел

      У військовополоненого українського моряка Андрія Ейдера виявили вірус гепатиту В і С. Захисники впевнені – цим захворюванням наймолодшого із захоплених українців заразили у Росії.

      24 канал повідомляв, що наймолодшого українського військового моряка Андрія Ейдера у російській в’язниці могли заразити гепатитом. Аналізи, які, на жаль, підтвердили цей діагноз, сам моряк передав своїй захисниці Олександрі Марковій.

      Читайте також: У трьох військовополонених моряків погіршився стан здоров’я, – Денісова

      Андрій приніс той самий епікриз, який йому видали під час відправлення із "Матроської тиші". Далі просто цитата: Anti-HCV (вірус гепатиту С – 24 канал) – позитивний, HBsAg (гепатит В – 24 канал) позитивний,
      – написала Маркова.

      Адвокат зауважує, що ці аналізи датовані 20 листопада 2018 року – тоді українські моряки ще не потрапили у російський полон, оскільки це сталося 25 листопада. Таким чином – ці аналізи ніяк не могли взяти в Росії.


      Допис адвоката Ейдера

      Окрім того, відомо, що інформацію про гепатит B і C Ейдеру повідомили лише під час переведення у "Лефортово". Поки український моряк перебував у "Матроській тиші" хлопцеві не повідомляли про захворювання.


      Допис адвоката Ейдера

      Що відомо про інші травми Андрія Ейдера? У Ейдера – осколкове поранення ніг, отримане під час обстрілу російськими прикордонникам українських кораблів поблизу Керченської протоки.

      "Рани загоюються, ходжу нормально, але кульгаю. По сходах підніматися та спускатися важко, на жаль, сильне навантаження на ноги, руками за поручні хапаюся та йду. Банально поки не можу ногу лежачи вертикально догори підняти, немає сили", – писав наприкінці грудня Ейдер у листі журналістам.

      Як Андрій Ейдер опинився у російському полоні? Його та ще 23 українських моряків захопили російські прикордонники поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Так, РФ вчинила акт відкритої агресії проти України, коли обстріляла її військові кораблі у нейтральних водах. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Внаслідок обстрілу 3 моряків постраждали. Росія захопила 2 українських кораблі тавзяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа.

      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Заручники Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 4 лютого: нищівний удар по ворогу на Донбасі та рекорд у ЦВК
      сьогодні , 22:12 Головні новини 4 лютого: нищівний удар по ворогу на Донбасі та рекорд у ЦВК
      192
      Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      сьогодні , 22:01 Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      Злой Одессит 350
      Для фанатів морських глибин: команда Navatics створила унікальний підводний дрон
      сьогодні , 11:00 Для фанатів морських глибин: команда Navatics створила унікальний підводний дрон
      870
      "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      сьогодні , 21:01 "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      Юлія Ліпенцева 233
      Мистецтво нескінченних ліній: 9 споруд Хундертвассера, які неодмінно треба побачити
      сьогодні , 20:31 Мистецтво нескінченних ліній: 9 споруд Хундертвассера, які неодмінно треба побачити
      Наталія Печерська 253
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук