У військовополоненого Ейдера виявили гепатит, – адвокат бранця Кремля

У військовополоненого українського моряка Андрія Ейдера виявили вірус гепатиту В і С. Захисники впевнені – цим захворюванням наймолодшого із захоплених українців заразили у Росії.

24 канал повідомляв, що наймолодшого українського військового моряка Андрія Ейдера у російській в’язниці могли заразити гепатитом. Аналізи, які, на жаль, підтвердили цей діагноз, сам моряк передав своїй захисниці Олександрі Марковій.

Читайте також: У трьох військовополонених моряків погіршився стан здоров’я, – Денісова

Андрій приніс той самий епікриз, який йому видали під час відправлення із "Матроської тиші". Далі просто цитата: Anti-HCV (вірус гепатиту С – 24 канал) – позитивний, HBsAg (гепатит В – 24 канал) позитивний,

– написала Маркова.

Адвокат зауважує, що ці аналізи датовані 20 листопада 2018 року – тоді українські моряки ще не потрапили у російський полон, оскільки це сталося 25 листопада. Таким чином – ці аналізи ніяк не могли взяти в Росії.



Допис адвоката Ейдера

Окрім того, відомо, що інформацію про гепатит B і C Ейдеру повідомили лише під час переведення у "Лефортово". Поки український моряк перебував у "Матроській тиші" хлопцеві не повідомляли про захворювання.



Допис адвоката Ейдера

Що відомо про інші травми Андрія Ейдера? У Ейдера – осколкове поранення ніг, отримане під час обстрілу російськими прикордонникам українських кораблів поблизу Керченської протоки.

"Рани загоюються, ходжу нормально, але кульгаю. По сходах підніматися та спускатися важко, на жаль, сильне навантаження на ноги, руками за поручні хапаюся та йду. Банально поки не можу ногу лежачи вертикально догори підняти, немає сили", – писав наприкінці грудня Ейдер у листі журналістам.

Як Андрій Ейдер опинився у російському полоні? Його та ще 23 українських моряків захопили російські прикордонники поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Так, РФ вчинила акт відкритої агресії проти України, коли обстріляла її військові кораблі у нейтральних водах. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Внаслідок обстрілу 3 моряків постраждали. Росія захопила 2 українських кораблі тавзяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа.