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      Пленный украинский моряк заявил о провокации со стороны российской омбудсмена

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      Украинский моряк Денис Гриценко заявил о провокации со стороны российской омбудсмена
      Украинский моряк Денис Гриценко заявил о провокации со стороны российской омбудсмена / Фото из открытых источников

      Украинский военнопленный моряк Денис Гриценко, который находится в московском СИЗО "Лефортово", рассказал о провокациях со стороны российской омбудсмена Татьяны Москальковой.

      По мнению моряка, представительница РФ пытается политизировать дело по конфликту и их захвату в Азовском море, отметил адвокат Николай Полозов.

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      Неделю назад в камеру к Гриценко зашла омбудсмен Москалькова. Прямо с ходу начала спрашивать: "Ну вы (моряки) там прорывались?". На что Денис ей ответил, что если даже российские судьи просят не политизировать дело, то зачем это делает омбудсмен, тем более в такой провокационной форме. Москалькова поспешно ушла,
      – рассказал юрист.

      Дениса Гриценко держат в старом корпусе СИЗО, где даже нет горячей воды. Несмотря на это, он чувствует себя хорошо и не жалуется на состояние здоровья. В камере пленник занимается спортом и много читает.

      "Почта до Гриценко доходит с перебоями. От родных письма ему не передают", – добавил Полозов.

      Как украинские моряки оказались в плену РФ?Их захватили российские пограничники вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Так, РФ совершила акт открытой агрессии против Украины, когда обстреляла ее военные корабли в нейтральных водах. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы украинские корабли неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.

      В результате обстрела 3 моряков пострадали. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части – до 26 числа.

      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море Заложники СІЗО
      Источник: 24 Канал
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