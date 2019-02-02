Пленный украинский моряк заявил о провокации со стороны российской омбудсмена

Украинский военнопленный моряк Денис Гриценко, который находится в московском СИЗО "Лефортово", рассказал о провокациях со стороны российской омбудсмена Татьяны Москальковой.

По мнению моряка, представительница РФ пытается политизировать дело по конфликту и их захвату в Азовском море, отметил адвокат Николай Полозов.

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Неделю назад в камеру к Гриценко зашла омбудсмен Москалькова. Прямо с ходу начала спрашивать: "Ну вы (моряки) там прорывались?". На что Денис ей ответил, что если даже российские судьи просят не политизировать дело, то зачем это делает омбудсмен, тем более в такой провокационной форме. Москалькова поспешно ушла,

– рассказал юрист.

Дениса Гриценко держат в старом корпусе СИЗО, где даже нет горячей воды. Несмотря на это, он чувствует себя хорошо и не жалуется на состояние здоровья. В камере пленник занимается спортом и много читает.

"Почта до Гриценко доходит с перебоями. От родных письма ему не передают", – добавил Полозов.

Как украинские моряки оказались в плену РФ?Их захватили российские пограничники вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Так, РФ совершила акт открытой агрессии против Украины, когда обстреляла ее военные корабли в нейтральных водах. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы украинские корабли неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.



В результате обстрела 3 моряков пострадали. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части – до 26 числа.