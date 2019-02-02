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      Полонений український моряк заявив про провокації з боку російської омбудсмена

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      Український моряк Денис Гриценко заявив про провокації з боку російської омбудсмена
      Український моряк Денис Гриценко заявив про провокації з боку російської омбудсмена / Фото з відкритих джерел

      Український військовополонений моряк Денис Гриценко, який перебуває в московському СІЗО "Лефортово", розповів про провокації з боку російської омбудсмена Тетяни Москалькової.

      На думку моряка, представниця РФ намагається політизувати справу щодо конфлікту та їх захоплення в Азовському морі, зазначив адвокат Микола Полозов.

      Читайте також: Переговорів не буде: США висунули Росії ультиматум через полон українських моряків

      Тиждень тому в камеру до Гриценко зайшла омбудсмен Москалькова. Прямо з ходу почала питати: "Ну ви (моряки) ж там проривалися?". На що Денис їй відповів, що якщо навіть російські судді просять не політизувати справу, то навіщо це робить омбудсмен, тим більше в такій провокаційною формі. Москалькова поспішно пішла,
      – розповів юрист.

      Дениса Гриценка тримають у старому корпусі СІЗО, де навіть немає гарячої води. Незважаючи на це, він почувається добре і не скаржиться на стан здоров'я. У камері полонений займається спортом та багато читає.

      "Пошта до Гриценко доходить з перебоями. Від рідних листи йому не передають", – додав Полозов.

      Як українські моряки опинилися у полоні РФ?Їх захопили російські прикордонники поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Так, РФ вчинила акт відкритої агресії проти України, коли обстріляла її військові кораблі у нейтральних водах. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Внаслідок обстрілу 3 моряків постраждали. Росія захопила 2 українських кораблі тавзяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа.

      Теги: Українці в полоні РФ Новини Росії Україна – Росія СІЗО Заручники Конфлікт в Азовському морі Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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