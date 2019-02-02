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      Переговорів не буде: США висунули Росії ультиматум через полон українських моряків

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      Переговорів між США та РФ не буде, поки вона не звільнить з полону українських моряків
      Переговорів між США та РФ не буде, поки вона не звільнить з полону українських моряків / Фото з відкритих джерел

      Сполучені Штати Америки не будуть продовжувати переговори з Росією поки Кремль не звільнить українських моряків, захоплених у полон біля Керченської протоки. Окрім того, і США, і Європа можуть посилити санкції проти РФ через її поведінку на Азові.

      Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер вкотре закликав Москву негайно звільнити моряків, і повернутися до дипломатичного вирішення проблеми.

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      Нам відомо і з зображень, і з відео, і з того, що нам доводять українські колеги – це блокування проходу через протоку, переслідування українських суден у міжнародних водах, стрільба по них і моряки, які ще досі затримані в Росії,
      – підкреслив Волкер.

      США також розглядають додаткове посилення санкцій проти Росії через її агресивні дії в Азовському морі.

      "Я можу сказати, що і Сполучені Штати, і Європа розглядають додаткові заходи, які можуть бути вжиті у випадку, якщо Росія не поверне моряків і продовжуватиме контроль над Керченською протокою", – наголосив дипломат.

      Як почуваються українські моряки в полоні РФ? У трьох військовополонених українських моряків Володимира Терещенка, В’ячеслава Зінченка та Віктора Беспальченка, які отримали поранення під час обстрілу Росією в Азовському морі, погіршився стан здоров’я і їм необхідна кваліфікована медична допомога. У моряка Василя Сороки досі залишаються усколки в руці, не згинаються пальці, тримається набряк та не відновлюється кисть.

      Чому виникла ескалація у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини США Українці в полоні РФ Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини політики Конфлікт в Азовському морі Курт Волкер Санкції
      Джерело: 24 канал
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