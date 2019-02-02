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      Переговоров не будет: США выдвинули России ультиматум относительно плена украинских моряков

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      Переговоров между США и РФ не будет, пока она не освободит из плена украинских моряков
      Переговоров между США и РФ не будет, пока она не освободит из плена украинских моряков / Фото из открытых источников

      Соединенные Штаты Америки не будут продолжать переговоры с Россией, пока Кремль не освободит украинских моряков, захваченных в плен возле Керченского пролива. Кроме того, и США, и Европа могут усилить санкции против РФ за ее поведение на Азове.

      Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в очередной раз призвал Москву немедленно освободить моряков и вернуться к дипломатическому решению проблемы.

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      Нам известно и по изображениям, и по видео, и из того, что нам доказывают украинские коллеги – это блокирование прохода через пролив, преследования украинских судов в международных водах, стрельба по ним и моряки, которые до сих пор задержаны в России,
      – подчеркнул Волкер.

      США также рассматривают дополнительное ужесточение санкций против России из-за ее агрессивных действий в Азовском море.

      "Я могу сказать, что и Соединенные Штаты, и Европа рассматривают дополнительные меры, которые могут быть приняты в случае, если Россия не вернет моряков и будет продолжать контроль над Керченским проливом", – подчеркнул дипломат.

      Как чувствуют себя украинские моряки в плену РФ? У троих военнопленных украинских моряков Владимира Терещенко, Вячеслава Зинченко и Виктора Беспальченко, которые получили ранения во время обстрела Россией в Азовском море, ухудшилось состояние здоровья и им необходима квалифицированная медицинская помощь. У моряка Василия Сороки до сих пор остаются усколки в руке, не сгибаются пальцы, держится отек и не восстанавливается кисть.

      Почему возникла эскалация в Керченском проливе? 25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Новости США Украина – Россия Новости России Новости политики Санкции Курт Волкер Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 канал
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