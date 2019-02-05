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      ФСБ допитала двох полонених українських моряків: адвокат розповів деталі

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      ФСБ допитала двох захоплених біля берегів Криму українських військових, – адвокат
      ФСБ допитала двох захоплених біля берегів Криму українських військових, – адвокат / Фото з відкритих джерел

      Слідчі ФСБ Росії допитали захоплених біля берегів Криму українських військових Михайла Власюка і Юрія Без’язичного.

      Власюка допитували 4 січня, а Без’язичного – 5, написав російський адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook.

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      "Слідчі СУ ФСБ Росії проведели допити, під час яких Власюк та Без’язичний ще раз заявили про те, що є військовополоненими. Під час допитів захистом було залучено низку заяв і клопотань слідству, в тому числі про надання телефонних переговорів і побачення з близькими", – зазначив Полозов.

      За його словами, слідчі за майже 2,5 місяці так і не дали жодного дозволу військовим на побачення або телефонні переговори.

      Найчастіше особи, в чиєму провадженні знаходяться кримінальні справи, зловживають своїм правом давати дозвіл на побачення і дзвінки, і ставлять винесення подібних дозволів в пряму залежність від отримання необхідних для слідства показань,
      – заявив адвокат.

      Слідчі Росії також провели допити чотирьох українських моряків: Андрія Эйдера, Андрія Артеменка, Василя Сороки і Сергія Чулиби.

      Чому Росія взяла в полон українських моряків?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Новини України ФСБ Українці в полоні РФ Заручники Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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