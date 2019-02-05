ФСБ допитала двох полонених українських моряків: адвокат розповів деталі

Слідчі ФСБ Росії допитали захоплених біля берегів Криму українських військових Михайла Власюка і Юрія Без’язичного.

Власюка допитували 4 січня, а Без’язичного – 5, написав російський адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook.

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"Слідчі СУ ФСБ Росії проведели допити, під час яких Власюк та Без’язичний ще раз заявили про те, що є військовополоненими. Під час допитів захистом було залучено низку заяв і клопотань слідству, в тому числі про надання телефонних переговорів і побачення з близькими", – зазначив Полозов.

За його словами, слідчі за майже 2,5 місяці так і не дали жодного дозволу військовим на побачення або телефонні переговори.

Найчастіше особи, в чиєму провадженні знаходяться кримінальні справи, зловживають своїм правом давати дозвіл на побачення і дзвінки, і ставлять винесення подібних дозволів в пряму залежність від отримання необхідних для слідства показань,

– заявив адвокат.

Слідчі Росії також провели допити чотирьох українських моряків: Андрія Эйдера, Андрія Артеменка, Василя Сороки і Сергія Чулиби.

Чому Росія взяла в полон українських моряків?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.