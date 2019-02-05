ФСБ допросила двух пленных моряков: адвокат рассказал детали

Следователи ФСБ России допросили захваченных возле берегов Крыма украинских военных Михаила Власюка и Юрия Безъязычного.

Власюк допрашивали 4 января, а Безъязычного – 5, написал российский адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

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Следователи СУ ФСБ России провели допросы, во время которых Власюк и Безъязычный еще раз заявили о том, что являются военнопленными. Во время допросов защитой были привлечены ряд заявлений и ходатайств следствию, в том числе о предоставлении телефонных переговоров и свиданий с близкими", – отметил Полозов.

По его словам, следователи за почти 2,5 месяца так и не дали ни одного разрешения военным на свидание или телефонные переговоры.

Чаще всего лица, в чьем производстве находятся уголовные дела, злоупотребляют своим правом давать разрешение на свидание и звонки, и ставят вынесения подобных разрешений в прямую зависимость от получения необходимых для следствия показаний,

– заявил адвокат.

Следователи России также провели допросы четырех украинских моряков Андрея Эйдера, Андрея Артеменко, Василия Сороки и Сергея Чулибы.

Почему Россия взяла в плен украинских моряков?​

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.