Об этом в эфире 24 Канала рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что в местных сообществах во временно оккупированном Крыму россияне прогнозировали, что будет нанесен удар.

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Удар вероятно был нанесен ATACMS

По словам Ступака, предварительно известно, что по аэродрому в Крыму прилетело 4 ракеты ATACMS.

"Так и произошло, уже там начали ныть, мол, как так и почему ничего не сделали. Предварительно мы знаем, что прилетело 4 ATACMS, говорят что Россия 2 сбила, а другие 2 попали в цель: в склад с боеприпасами, в радиолокационную станцию комплекса С-300. Была повторная детонация. Предварительно не верифицировано, что несколько фронтовых бомбардировщиков уничтожено или повреждено. Мы об этом точно не знаем, но взрывы были такой силы, что надеемся, что эти самолеты задело", – озвучил Ступак.

Партнеры Украины помогают ВСУ

По словам Ступака, разведывательные самолеты союзников помогают Украине. Он уверен, что просто так они не прилетают, а выполняют соответствующие цели.

"Была договоренность с НАТО, что информация будет идти напрямую в Украину. Осуществляется анализ того, что произошло: куда прилетело, на сколько интенсивным был пожар, какие потери были нанесены противнику. Это отчет и для командования НАТО. Мы отправили самолет, он проанализировал, затем отправили данные украинскому Генштабу. В дальнейшем определяется, на сколько эффективными были удары американским оружием", – объяснил Ступак.

Пораженный в Крыму аэродром был один из оперативных, которые Россия использует для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения ударов авиационными средствами поражения по территории Украины.