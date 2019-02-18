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      Це буде спільне рішення європейців і американців, – Чалий анонсував нові санкції проти Росії

      3056 Читать новость на русском
      Валерій Чалий
      Валерій Чалий / фото з відкритих джерел

      Американська влада спільно із ЄС готує черговий пакет санкцій проти Росії через її агресію поблизу Керченської протоки. Конкретні рішення слід чекати вже найближчим часом.

      Так, 24 канал повідомляв, що Рада міністрів Євросоюзу 18 лютого проголосувала за "азовський" пакет санкцій проти РФ. А ось голова європейської дипломатичної місії Федеріка Могеріні пояснила: одностайного рішення ЄС стосовно санкцій слід очікувати протягом кількох наступних тижнів.

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      Своєю чергою, посол України у США Валерій Чалий у коментарі "Укрінформу" повідомив, що влада США у взаємодії із європейськими союзниками готує пакет санкцій проти Росії. Чергові обмеження пов’язані із російською агресією у Чорному та Азовському морях.

      Ми очікуємо найближчим часом низки рішень, зокрема, збільшення тиску санкцій на Росію у зв’язку з її агресією та атакою у Керченській протоці,
      – зазначив дипломат.

      За словами Чалого, американська реакція на російські дії вже була висловлена на законодавчому рівні.

      "У Сенаті прийняли резолюцію щодо вшанування 5-ї річниці Революції Гідності. В документі Сенат також дуже чітко засудив атаку на українські кораблі і моряків, які зараз утримуються у російському полоні. Але я думаю, далі будуть ще спільні рішення американців і європейців стосовно підсилення санкційного тиску на Росію", – додав посол.

      Що відомо про агресію Росії поблизу Керченської протоки? 25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Так, Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу" та взяла у полон 24 моряків – членів екіпажів суден.

      Українських моряків російські окупанти спочатку арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО. Хлопці заявляють російському слідству, що є військовополоненими.

      Окрім того вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати понад тиждень. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

      Наразі представники США і Євросоюзу близькі до того, щоб узгодити санкції проти Росії у відповідь на захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці. Ці санкції можуть бути введені протягом найближчих 2 місяців.

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      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Новини США Санкції Конфлікт в Азовському морі Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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