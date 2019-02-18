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      ЕС одобрил пакет санкций против России из-за агрессии на Азове

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      ЕС одобрил пакет санкций против России из-за агрессии на Азове
      ЕС одобрил пакет санкций против России из-за агрессии на Азове / joinfo.ua

      Совет министров Евросоюза во время заседания 18 февраля принял так называемый "азовский" пакет санкций против Российской Федерации.

      Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил, что заседание Совета министров ЕС пока продолжается, поэтому в ближайшее время появится информация по политическому решению по его итогам, пишет "Интерфакс-Украина".

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      Елисеев сказал, что наконец ЕС после некоторой паузы принял важное решение по пакету санкций, так называемому "азовскому".

      Группа сенаторов США представила 13 февраля законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Это санкции в ответ на российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом, а также – за агрессию в Украине.

      Однако, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американские санкции бессодержательны. Он также считает, что новые ограничения против РФ, которые собираются ввести США за агрессию России вблизи Керченского пролива, "будут такими же бессмысленными, как и предыдущие".

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

      Как сообщает в The Financial Times, представители США и Евросоюза близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Эти санкции могут быть введены в течение ближайших 2 месяцев. Этот вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Евросоюз Украина – Россия Конфликт в Азовском море Европа Санкции
      Источник: 24 Канал
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