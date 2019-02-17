Санкции не действуют, мне их жаль, – Лавров о намерениях США ввести новые ограничения против РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американские санкции являются бессодержательными. Он также считает, что новые ограничения против РФ, которые собираются ввести США из-за агрессии России вблизи Керченского пролива, "будут такими же бессмысленными, как и предыдущие".
Кроме того, Лавров сказал, что ему жаль американцев, поскольку все их попытки повлиять на Москву являются безуспешными. Глава российского МИД также добавил, что не понимает с какой целью вводятся ограничения. Такие заявления дипломат сделал в эфире одного из российских телеканалов, передает ТАСС.
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Я не предупреждал, я просто сказал, что это бессмысленно, больше ничего. Я сказал, что это непонятно с какой целью. Если они не поняли, что санкции не действуют, ну, мне их жаль,
– сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, что Россия может противопоставить новым санкциям США.
Напомним, группа сенаторов США представила 13 февраля законопроект, который предусматривает введение дополнительных санкций против России. Это санкции в ответ на российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом, а также – из-за агрессим в Украине.
Что случилось в Керченском проливе?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.
Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.
24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.
Как сообщает The Financial Times, представители США и Евросоюза близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Эти санкции могут быть введены в течение ближайших 2 месяцев. Этот вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза.