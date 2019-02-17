18:34
17 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин живым из политики не уйдет. Террористическая карьера Путина
      Вєсті Кремля
      19:26, 16 февраля
      Вести.UA. Жир: Порошенко в опасности. Любовные послания политиков
      Вєсті.UA
      17:59, 16 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Санкции не действуют, мне их жаль, – Лавров о намерениях США ввести новые ограничения против РФ

      183 Читати новину українською
      Сергей Лавров
      Сергей Лавров / Getty images

      Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американские санкции являются бессодержательными. Он также считает, что новые ограничения против РФ, которые собираются ввести США из-за агрессии России вблизи Керченского пролива, "будут такими же бессмысленными, как и предыдущие".

      Кроме того, Лавров сказал, что ему жаль американцев, поскольку все их попытки повлиять на Москву являются безуспешными. Глава российского МИД также добавил, что не понимает с какой целью вводятся ограничения. Такие заявления дипломат сделал в эфире одного из российских телеканалов, передает ТАСС.

      Читайте также: Агрессия России на Азове и поддержка Украины: в Вашингтоне сделали важное заявление

      Я не предупреждал, я просто сказал, что это бессмысленно, больше ничего. Я сказал, что это непонятно с какой целью. Если они не поняли, что санкции не действуют, ну, мне их жаль,
      – сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, что Россия может противопоставить новым санкциям США.

      Напомним, группа сенаторов США представила 13 февраля законопроект, который предусматривает введение дополнительных санкций против России. Это санкции в ответ на российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом, а также – из-за агрессим в Украине.

      Что случилось в Керченском проливе?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

      Как сообщает The Financial Times, представители США и Евросоюза близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Эти санкции могут быть введены в течение ближайших 2 месяцев. Этот вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза.

      blog_ava
      Сколько зарабатывает глава Нацполиции Князев: известна сумма за январь
      сегодня
      530
      Теги: Конфликт в Азовском море Новости политики Новости России Новости США Санкции Сергей Лавров
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему криптовалюта не может быть валютой будущего?
      сегодня , 16:00 Почему криптовалюта не может быть валютой будущего?
      Олександр Гаврутенко 610
      НЕПОБЕДИМЫЕ. Андрей Демчук о "а слабо" от жены, смену гражданства и помощи АТОшникам
      сегодня , 14:52 НЕПОБЕДИМЫЕ. Андрей Демчук о "а слабо" от жены, смену гражданства и помощи АТОшникам
      Станіслав Безушко 136
      Комментарий Сергея Притулы на Нацотборе Евровидение-2019 обернулся скандалом: неожиданные детали
      сегодня , 13:57 Комментарий Сергея Притулы на Нацотборе Евровидение-2019 обернулся скандалом: неожиданные детали
      663
      Мюнхен: конференция без решений, но с позитивом для Украины
      сегодня , 13:25 Мюнхен: конференция без решений, но с позитивом для Украины
      Борис Немировський 226
      Василию Ломаченко – 31: история успеха выдающегося боксера
      сегодня , 12:27 Василию Ломаченко – 31: история успеха выдающегося боксера
      Юлія Михайлова 2823
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Последняя встреча: Обама и Путин пообщались 4 минуты
       20 ноября 2016 , 21:23
      Политолог рассказал про слабые места России в 2017 году
       3 января 2017 , 09:54
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук