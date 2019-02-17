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      Санкції не діють, мені їх жаль, – Лавров прокоментував наміри США ввести нові обмеження проти РФ

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      Сергій Лавров
      Сергій Лавров / Getty images

      Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що американські санкції є беззмістовними. Він також вважає, що нові обмеження проти РФ, які збираються ввести США через агресію Росії поблизу Керченської протоки, "будуть такими ж безглуздими, як і попередні".

      Окрім того, Лавров сказав, що йому шкода американців, оскільки всі їхні спроби вплинути на Москву є безуспішними. Глава російського МЗС також додав, що не розуміє з якою метою запроваджуються обмеження. Такі заяви дипломат зробив в ефірі одного із російських телеканалів, передає ТАСС.

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      Я не застерігав, я просто сказав, що це безглуздо, більше нічого. Я сказав, що це незрозуміло з якою метою. Якщо вони не зрозуміли, що санкції не діють, ну, мені їх шкода,
      – сказав Лавров, відповідаючи на питання про те, що Росія може протиставити новим санкціям США.

      Зазначимо, група сенаторів США представила 13 лютого законопроект, який передбачає введення додаткових санкцій проти Росії. Це санкції у відповідь на російське втручання в роботу демократичних інститутів за кордоном, а також – за агресію в Україні.

      Що сталося в Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

      Як повідомляє у The Financial Times, представники США і Євросоюзу близькі до того, щоб узгодити санкції проти Росії у відповідь на захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці. Ці санкції можуть бути введені протягом найближчих 2 місяців. Це питання повинні обговорити 18 лютого голови МЗС Євросоюзу.

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      Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Сергій Лавров Санкції Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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