Агресія Росії на Азові та підтримка України: у Вашингтоні зробили важливу заяву

Вашингтон не зменшуватиме підтримку для Києва у протистоянні з Росією – навіть навпаки. Агресія Росії біля Керченської протоки лише підтвердила наміри США.

Віце-президент США Майкл Пенс заявив на початку двосторонньої зустріч з Президентом України Петром Порошенком в Мюнхені.

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"Мій сигнал і для вас особисто, і для українців: ми з вами. Це особливо важливо після подій в Керченській протоці", – сказав він.

Американський політик наголосив, що поведінка Росії в Азовському морі лише зміцнила наміри Вашингтона щодо підтримки для України.

Це (події поблизу Керченської протоки – 24 канал) нагадало про всі виклики, які має Україна через Росію. І тому США продовжить підтримувати Україну (у опорі – 24 канал) проти Росії,

– заявив він.

Окрім того, Пенс згадав також важливість реформ для України. Саме вони, за його словами, дозволили отримати підтримку від міжнародних фінансових інституцій.

Зазначимо, група сенаторів США представила 13 лютого законопроект, який передбачає введення додаткових санкцій проти Росії. Це санкції у відповідь на російське втручання в роботу демократичних інститутів за кордоном, а також – за агресію в Україні.

Що сталося в Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.



Як повідомляє у The Financial Times, представники США і Євросоюзу близькі до того, щоб узгодити санкції проти Росії у відповідь на захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці. Ці санкції можуть бути введені протягом найближчих 2 місяців. Це питання повинні обговорити 18 лютого голови МЗС Євросоюзу.