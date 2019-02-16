"Це ще не кінець": Клімкін сказав, коли Росії чекати персональних санкцій від ЄС

На засіданні міністрів закордонних справ ЄС 18 лютого буде прийнято рішення про введення персональних санкцій щодо Росії за агресію в районі Керченської протоки.

Про це повідомив голова МЗС України Павло Клімкін, пише "Інтерфакс-Україна".

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Павло Клімкін не виключив, що згодом Євросоюз повернеться і до питання економічних санкцій.

Я дуже сподіваюся, що санкції, які будуть у понеділок – це ще не кінець... В ЄС вже є пропозиції, ви, напевно, чули про ідею про недопуск російських кораблів у порти, але є і креативні ідеї,

– зазначив він.

Голова МЗС Україна сказав, що стосовно Росії незабаром очікуються санкції і з боку США. Клімкін додав, що на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС "буде розглянуто і питання підтримки Донбасу – інфраструктурними та інвестиційними проектами".

За словами міністра, саме допомогу Україні ЄС планує зробити головною відповіддю на "Азовську криза".

Водночас, голова МЗС Росії Сергій Лавров використав майданчик Мюнхенської конференції з питань безпеки для того, щоб знову звинуватити Україну в "провокаціях" біля Керченської протоки.

Що сталося в Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.



Як повідомляє у The Financial Times, представники США і Євросоюзу близькі до того, щоб узгодити санкції проти Росії у відповідь на захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці. Ці санкції можуть бути введені протягом найближчих 2 місяців. Це питання повинні обговорити 18 лютого голови МЗС Євросоюзу.