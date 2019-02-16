16:31
16 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як безсмертний Путін травмувався. Гей-атаки на Чечню
      Вєсті Кремля
      21:24, 15 лютого
      Вєсті.UA: Фіаско Насірова. Чому Труханов прибув з іншого світу
      Вєсті.UA
      21:19, 15 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      "Це ще не кінець": Клімкін сказав, коли Росії чекати персональних санкцій від ЄС

      167 Читать новость на русском
      "Це ще не кінець": Клімкін сказав, коли Росії чекати персональних санкцій від ЄС
      "Це ще не кінець": Клімкін сказав, коли Росії чекати персональних санкцій від ЄС / ru.slovoidilo.ua

      На засіданні міністрів закордонних справ ЄС 18 лютого буде прийнято рішення про введення персональних санкцій щодо Росії за агресію в районі Керченської протоки.

      Про це повідомив голова МЗС України Павло Клімкін, пише "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: Проросійські бойовики пригнали 33 танки на окупований Донбас

      Павло Клімкін не виключив, що згодом Євросоюз повернеться і до питання економічних санкцій.

      Я дуже сподіваюся, що санкції, які будуть у понеділок – це ще не кінець... В ЄС вже є пропозиції, ви, напевно, чули про ідею про недопуск російських кораблів у порти, але є і креативні ідеї,
      – зазначив він.

      Голова МЗС Україна сказав, що стосовно Росії незабаром очікуються санкції і з боку США. Клімкін додав, що на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС "буде розглянуто і питання підтримки Донбасу – інфраструктурними та інвестиційними проектами".

      За словами міністра, саме допомогу Україні ЄС планує зробити головною відповіддю на "Азовську криза".

      Водночас, голова МЗС Росії Сергій Лавров використав майданчик Мюнхенської конференції з питань безпеки для того, щоб знову звинуватити Україну в "провокаціях" біля Керченської протоки.

      Що сталося в Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

      Як повідомляє у The Financial Times, представники США і Євросоюзу близькі до того, щоб узгодити санкції проти Росії у відповідь на захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці. Ці санкції можуть бути введені протягом найближчих 2 місяців. Це питання повинні обговорити 18 лютого голови МЗС Євросоюзу.

      blog_ava
      Американець Мітріон нокаутував росіянина Харітонова ударом між ніг: карколомне відео
      сьогодні
      3305
      Теги: Новини України Новини політики Павло Клімкін Україна – Росія Новини Росії Євросоюз Конфлікт в Азовському морі Санкції Війна на Донбасі Новини США
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      сьогодні , 16:00 Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      Повернись живим 176
      Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      сьогодні , 14:00 Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      Віталій Дейнега 386
      Всі кандидати в президенти – у виграші
      сьогодні , 12:00 Всі кандидати в президенти – у виграші
      Артем Овдієнко 618
      Як Україні наздогнати економічний рівень Польщі та Німеччини
      сьогодні , 09:00 Як Україні наздогнати економічний рівень Польщі та Німеччини
      Віталій Шабунін 920
      П'яні російські військові "знищили" згорілий танк
      сьогодні , 08:20 П'яні російські військові "знищили" згорілий танк
      Олексій Чибісов 2224
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук