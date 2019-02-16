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      Проросійські бойовики пригнали 33 танки на окупований Донбас

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      Проросійські бойовики пригнали 33 танки на окупований Донбас
      Проросійські бойовики пригнали 33 танки на окупований Донбас / report.if.ua

      У Районі Тернового (на південний схід від Луганська) безпілотник міжнародних спостерігачів зафіксував 33 танки проросійських силовиків. А саме двадцять чотири Т-72 і дев'ять Т-64.

      Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати визначені Мінськими домовленостями вимоги щодо відведення важкого озброєння, повідомили у прес-штабі ООС.

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      Відповідно до даних звіту СММ ОБСЄ, озброєння та військова техніка з боку збройних формувань Росії розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння.

      Українська сторона СЦКК зазначила, що подібні підступні дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації "в черговий раз демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей".

      Що таке мінські домовленості?"Мінський протокол" або "мінська тристороння угода", "мінське перемир'я", "Мінськ-1" – угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Дія перемир'я розпочалась о 18:00 п'ятого вересня. Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.

      До слова, "Сірий кардинал" Кремля і помічник Володимира Путіна Владислав Сурков зібрав "раду" окупантів Донбасу в елітному "Президент-готелі", аби обговорити, як далі забивати мізки людям Донеччини та Луганщини.

       

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі ОБСЄ Зброя Новини Донецька Новини Луганська
      Джерело: 24 канал
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