Помічник Путіна зібрав бойовиків "ЛДНР" на нараду в елітному готелі: фото

"Сірий кардинал" Кремля і помічник Володимира Путіна Владислав Сурков зібрав "раду" окупантів Донбасу в елітному "Президент-готелі", аби обговорити, як далі забивати мізки людям Донеччини та Луганщини.

Офіційно сходка бойовиків називається "Союзом добровольців Донбасу". Ватажок цього "союзу" – керівник першої окупаційної адміністрації в Донецьку Олександр Бородай, пише УНІАН.

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Він заявив, що напередодні виборів в Україні Київ здатний на що завгодно, тож погрожує "мобілізувати "добровольців" у найкоротші терміни".



"Рада" проросійських бойовиків у Москві // Роман Цимбалюк

"Офіційно" мета збіговиська окупантів – обговорити "Роль "добровольців" у російській весні 2014 року в Криму", "Проблеми перебування "добровольців" у місцях позбавлення волі" на окупованій частині Донбасу; здійснення "військово-патріотичної роботи" з підростаючим поколінням, а також "Проблеми соціалізації "добровольців", адаптації до мирного життя в умовах економічної кризи".

Що насправді обговорювали проросійські бойовики – відомо тільки самим маріонеткам Кремля. До слова, у "Президент-готелі" російська влада, зазвичай, проводить різні офіційні заходи, зокрема зустрічі в рамках СНД.



"Рада" проросійських бойовиків у Москві // Роман Цимбалюк