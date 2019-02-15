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      Помощник Путина собрал боевиков "ЛДНР" на совещание в элитном отеле: фото

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      "Совет" пророссийских боевиков в Москве
      "Совет" пророссийских боевиков в Москве / Роман Цимбалюк

      "Серый кардинал" Кремля и помощник Владимира Путина Владислав Сурков собрал "совет" оккупантов Донбасса в элитном "Президент-отеле", чтобы обсудить, как дальше забивать мозги людям Донетчины и Луганщины.

      Официально сходка боевиков называется "Союзом добровольцев Донбасса". Главарь этого "союза" – руководитель первой оккупационной администрации в Донецке Александр Бородай, пишет УНИАН.

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      Он заявил, что накануне выборов в Украине Киев способен на что угодно, поэтому угрожает "мобилизовать" добровольцев "в кратчайшие сроки".


      "Совет" пророссийских боевиков в Москве // Роман Цимбалюк

      "Официально" цель сборища оккупантов – обсудить "Роль "добровольцев" в российской весне 2014 года в Крыму", "Проблемы пребывания "добровольцев" в местах лишения свободы" на оккупированной части Донбасса; осуществление "военно-патриотической работы" с подрастающим поколением, а также "Проблемы социализации "добровольцев", адаптации к мирной жизни в условиях экономического кризиса".

      Что на самом деле обсуждали пророссийские боевики – известно только самым марионеткам Кремля. К слову, в "Президент-отеле" российские власти, как правило, проводят различные официальные мероприятия, в частности встречи в рамках СНГ.


      "Совет" пророссийских боевиков в Москве // Роман Цимбалюк

      blog_ava
      Украинские бойцы несколькими выстрелами уничтожили технику оккупантов на Донбассе: видео
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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России Новости Донецка
      Источник: 24 Канал
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