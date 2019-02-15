Помощник Путина собрал боевиков "ЛДНР" на совещание в элитном отеле: фото

"Серый кардинал" Кремля и помощник Владимира Путина Владислав Сурков собрал "совет" оккупантов Донбасса в элитном "Президент-отеле", чтобы обсудить, как дальше забивать мозги людям Донетчины и Луганщины.

Официально сходка боевиков называется "Союзом добровольцев Донбасса". Главарь этого "союза" – руководитель первой оккупационной администрации в Донецке Александр Бородай, пишет УНИАН.

Читайте также: Украинские бойцы несколькими выстрелами уничтожили технику оккупантов на Донбассе: эффектное видео

Он заявил, что накануне выборов в Украине Киев способен на что угодно, поэтому угрожает "мобилизовать" добровольцев "в кратчайшие сроки".



"Совет" пророссийских боевиков в Москве // Роман Цимбалюк

"Официально" цель сборища оккупантов – обсудить "Роль "добровольцев" в российской весне 2014 года в Крыму", "Проблемы пребывания "добровольцев" в местах лишения свободы" на оккупированной части Донбасса; осуществление "военно-патриотической работы" с подрастающим поколением, а также "Проблемы социализации "добровольцев", адаптации к мирной жизни в условиях экономического кризиса".

Что на самом деле обсуждали пророссийские боевики – известно только самым марионеткам Кремля. К слову, в "Президент-отеле" российские власти, как правило, проводят различные официальные мероприятия, в частности встречи в рамках СНГ.



"Совет" пророссийских боевиков в Москве // Роман Цимбалюк