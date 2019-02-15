Украинские бойцы несколькими выстрелами уничтожили технику оккупантов на Донбассе: видео
Украинские военные 54-й бригады подбили КамАЗ с зенитной установкой российских оккупационных войск на Донбассе.
Также под гнев наших защитников попали два автомобиля пророссийских боевиков, которые регулярно подвозили последним боеприпасы. Соответствующее видео распространил фонд "Вернись живым".
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"Эти ребята будут уничтожать любую вражескую технику и силу, даже разрешенную минскими договоренностями. Все, что будет угрожать их жизни и жизни их собратьев", – отметили в сообщении.
Качественную разведку удалось провести благодаря современному беспилотнику, который позволяет корректировать огонь и "увидеть испуганного террориста, как в конце этого видео".
Источник: 24 Канал
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