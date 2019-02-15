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      Українські бійці кількома пострілами знищили техніку окупантів на Донбасі: ефектне відео

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      Українські захисники знищили техніку бойовиків на Донбасі
      Українські захисники знищили техніку бойовиків на Донбасі / Screenshot

      Українські військові 54-ої бригади підбили КамАЗ з зенітною установкою російських окупаційних військ на Донбасі.

      Також під гнів наших захисників потрапили два автомобілі проросійських бойовиків, які регулярно підвозили останнім боєприпаси. Відповідне відео поширив фонд "Повернись живим". 

      Читайте також: Бійці ЗСУ знищили вогневу точку окупантів на Донбасі: яскраве відео

      "Ці хлопці будуть знищувати будь-яку ворожу техніку і силу, навіть дозволену Мінськими домовленостями. Все, що буде загрожувати їхньому життю та життю їх побратимів", – зазначили у повідомленні. 

      Якісну розвідку вдалось провести завдяки сучасному безпілотнику, який дає змогу коректувати вогонь і "побачити переляканого терориста, як в кінці цього відео". 

      Українські військові знищують ворожий КамАЗ

      Нещодавно бійці 54-ої бригади підбили КамАЗ з зенітною установкою та ще два автомобілі, які регулярно підвозили окупантам боєприпаси. Ці хлопці будуть знищувати будь-яку ворожу техніку і силу, навіть дозволену Мінськими домовленостями. Все, що буде загрожувати їхньому життю та життю їх побратимів. Це все стало можливим завдяки вашій допомозі! В руках бійців пульт сучасного безпілотника, який дає змогу провести якісну розвідку, коректувати вогонь і побачити переляканого терориста, як в кінці цього відео. Допомогти іншим підрозділам бачити ворога ви можете тут: http://clc.am/da1Oyw Автор: Андрей Рымарук (Andrii Rymaruk) Фонд «Повернись живим»

      Опубліковано Повернись живим Пʼятниця, 15 лютого 2019 р.

       

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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