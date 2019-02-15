Українські бійці кількома пострілами знищили техніку окупантів на Донбасі: ефектне відео
Українські військові 54-ої бригади підбили КамАЗ з зенітною установкою російських окупаційних військ на Донбасі.
Також під гнів наших захисників потрапили два автомобілі проросійських бойовиків, які регулярно підвозили останнім боєприпаси. Відповідне відео поширив фонд "Повернись живим".
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"Ці хлопці будуть знищувати будь-яку ворожу техніку і силу, навіть дозволену Мінськими домовленостями. Все, що буде загрожувати їхньому життю та життю їх побратимів", – зазначили у повідомленні.
Якісну розвідку вдалось провести завдяки сучасному безпілотнику, який дає змогу коректувати вогонь і "побачити переляканого терориста, як в кінці цього відео".
Джерело: 24 Канал
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