Бійці ЗСУ знищили вогневу точку окупантів на Донбасі: яскраве відео

Військові Збройних сил України з 54-ї бригади знищили вогневу позицію бойовиків з кулеметом "УТЕС" у районі селища Катеринівка в Луганській області.

Проросійські бойовики дуже часто використовували кулемет на цій позиції для обстрілів. Українським бійцям вдалося я лише одним пострілом знищити цей опорний пункт і розрахунок кулеметників.

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Під час спецоперації військові ЗСУ використали новітній український ПТРК "Корсар".

Для примусу до дотримання мирних домовленостей, у ситуацію довелося втрутитися "спецам по грі в боулінг" з 54-ї бригади. Першою ж точно запущеною кулею під назвою "Корсар" кулемет разом з розрахунком було знищено. І настала коротка тиша,

– повідомив волонтер Юрій Мисягін.

Українські бійці знищили вогневу точку окупантів на Донбасі:

Українські бійці часто знищують ворожі опорні пункти та позиції російських окупаційних військ на Донбасі. Напередодні їм вдалося ліквідувати бліндаж окупантів у районі населеного пункту Пікузи Волноваського району Донецької області. Під час операції було ліквідовано четверо окупантів, ще кілька отримали поранення.