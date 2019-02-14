20:47
14 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, 13 лютого
      Вєсті.UA: Депутати пояснили, що таке кохання. Квест повернення в Україну від МВС
      Вєсті.UA
      19:21, сьогодні
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 13 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, 13 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Бійці ЗСУ знищили вогневу точку окупантів на Донбасі: яскраве відео

      1916 Читать новость на русском
      Українські військові знищили вогневу точку окупантів на Донбасі
      Українські військові знищили вогневу точку окупантів на Донбасі / Скрін з відео

      Військові Збройних сил України з 54-ї бригади знищили вогневу позицію бойовиків з кулеметом "УТЕС" у районі селища Катеринівка в Луганській області.

      Проросійські бойовики дуже часто використовували кулемет на цій позиції для обстрілів. Українським бійцям вдалося я лише одним пострілом знищити цей опорний пункт і розрахунок кулеметників.

      Читайте також: Українці модернізували ракетний комплекс, який замінить радянський "Град": вражаюче відео

      Під час спецоперації військові ЗСУ використали новітній український ПТРК "Корсар".

      Для примусу до дотримання мирних домовленостей, у ситуацію довелося втрутитися "спецам по грі в боулінг" з 54-ї бригади. Першою ж точно запущеною кулею під назвою "Корсар" кулемет разом з розрахунком було знищено. І настала коротка тиша,
      – повідомив волонтер Юрій Мисягін.

      Українські бійці знищили вогневу точку окупантів на Донбасі:

      Українські бійці часто знищують ворожі опорні пункти та позиції російських окупаційних військ на Донбасі. Напередодні їм вдалося ліквідувати бліндаж окупантів у районі населеного пункту Пікузи Волноваського району Донецької області. Під час операції було ліквідовано четверо окупантів, ще кілька отримали поранення.

      blog_ava
      Мангер заплатив за вбивство Гандзюк базою відпочинку на березі Чорного моря, – прокуратура
      сьогодні
      8781
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому літак – найбезпечніший транспорт та як побороти страх авіаперельотів
      сьогодні , 20:20 Чому літак – найбезпечніший транспорт та як побороти страх авіаперельотів
      Альона Захарова 384
      Заберу права і зазначу в декларації: валентинки із зображеннями політиків та скандальних суддів
      сьогодні , 20:01 Заберу права і зазначу в декларації: валентинки із зображеннями політиків та скандальних суддів
      Блог Соцмережі 80
      Де у Львові вулиця-сад: історія житлового комплексу від краківського архітектора
      сьогодні , 19:27 Де у Львові вулиця-сад: історія житлового комплексу від краківського архітектора
      Мирослава Ляхович 272
      Суворе покарання: як поліцейські поплатились за вимагання хабара
      сьогодні , 17:31 Суворе покарання: як поліцейські поплатились за вимагання хабара
      Ірина Шиба 453
      Гривня зміцнилася: які причини і скільки це триватиме?
      сьогодні , 17:00 Гривня зміцнилася: які причини і скільки це триватиме?
      Артем Овдієнко 900
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук