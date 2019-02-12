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      Військові ЗСУ потужним ударом знищили окупантів на Донбасі: вражаюче відео та коментарі бійців

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      Військові Збройних сил України знищили бліндаж російських окупаційних військ у районі населеного пункту Пікузи (колишнє Комінтерново) Волноваського району Донецької області.

      Українські військові завдали потужного прямого удару по бліндажу російських бойовиків з повітря.

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      Під час операції було ліквідовано четверо окупантів, ще кілька отримали поранення.

      Пряме влучання у бліндаж і за даними розвідки славетна 200-та бригада поповнилася 4 представниками колорадів, а 3 полетіли зализувати свої рани,
      – зауважив військовий.

      Феєричне знищення ДЗОТу російсько - окупаційних військ на Ясинуватський розв'язці воїнами ОСами. Втрати противника уточнюються. Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України! https://m.youtube.com/watch?v=6PSQClguT7U&t=1s Все буде Україна і перемога за нами! За репост подяка від ОСиного рою. Ютуб-канал канал https://m.youtube.com/channel/UCR6KkyVO_4ZgX-HwIhCRgQg Слава Україні! Далі буде...

      Опубліковано Анатолієм Штефаном Штирлицом Понеділок, 11 лютого 2019 р.


      Вони, напевне, не дотримувалися заходів безпеки, через що все у них загорілося, диміло, бо бойовики досі не можуть загасити пожежу. Вогонь ще сильніше почав горіти,
      – відповів військовослужбовець ЗСУ "Липа".

      За час війни вже легендарна Бутівка біля Авдіївки була знищена окупантами, які називають себе "шахтарями". Зараз тут усе у вирвах, а земля засіяна тоннами свинцю та рештками мін і снарядів.

      Ворожий кулемет прицільно стріляє по українських позиціях. Видно, кажуть бійці, що з того боку сидять не звичайні шахтарі. "За характером стрільби чітко видно, що це не шахтарі і не металурги, це ретельно навчені солдати", – додав військовослужбовець ЗСУ "Дим".

      8 лютого на Світлодарській дузі українським військовим вдалося знищити бойову машину піхоти проросійських бойовиків.

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      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Зброя Війна на Донбасі Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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