Військові ЗСУ потужним ударом знищили окупантів на Донбасі: вражаюче відео та коментарі бійців
Військові Збройних сил України знищили бліндаж російських окупаційних військ у районі населеного пункту Пікузи (колишнє Комінтерново) Волноваського району Донецької області.
Українські військові завдали потужного прямого удару по бліндажу російських бойовиків з повітря.
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Під час операції було ліквідовано четверо окупантів, ще кілька отримали поранення.
Пряме влучання у бліндаж і за даними розвідки славетна 200-та бригада поповнилася 4 представниками колорадів, а 3 полетіли зализувати свої рани,
– зауважив військовий.
Вони, напевне, не дотримувалися заходів безпеки, через що все у них загорілося, диміло, бо бойовики досі не можуть загасити пожежу. Вогонь ще сильніше почав горіти,
– відповів військовослужбовець ЗСУ "Липа".
За час війни вже легендарна Бутівка біля Авдіївки була знищена окупантами, які називають себе "шахтарями". Зараз тут усе у вирвах, а земля засіяна тоннами свинцю та рештками мін і снарядів.
Ворожий кулемет прицільно стріляє по українських позиціях. Видно, кажуть бійці, що з того боку сидять не звичайні шахтарі. "За характером стрільби чітко видно, що це не шахтарі і не металурги, це ретельно навчені солдати", – додав військовослужбовець ЗСУ "Дим".
8 лютого на Світлодарській дузі українським військовим вдалося знищити бойову машину піхоти проросійських бойовиків.