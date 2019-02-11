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      ЗСУ отримають понад сотню потужних ракетних комплексів "Вільха"

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      Потужний ракетний комплекс "Вільха"
      Потужний ракетний комплекс "Вільха" / day.kyiv.ua

      У першій половині 2019 року до лав Збройні сили України надійдуть перші пускові установки вітчизняного ракетного комплексу "Вільха".

      Зазначається, що кожна пускова установка комплексу здатна вразити одночасно 12 різноманітних наземних цілей, передав генеральний конструктор КБ "ЛУЧ" Олег Коростельов в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

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      Варто додати, що йдеться про щонайменше сотню ракет, які замовило Міноборони на початку 2019 року. 

      Що таке "Вільха"?Ракетний комплекс українського виробництва "Вільха" має керований 300 міліметровий ракетний боєприпас. "Вільха" був розроблений на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 "Смерч". Пуск пакету з 12 ракет відбувається всього за 48 секунд, а залп здійснюється без зміни положення пакету, що допомагає максимально точно вражати цілі. Прийнятий на озброєння української армії у 2018 році. 

      РК
      РК "Вільха"

      До слова, 800 кілограмова "Вільха" неабияк допоможе українським захисникам на Сході країни у боротьбі проти російської агресії. 

      Українська армія, безумовно, отримала потужну і точну зброю, яка здатна вирішувати цілий комплекс важливих бойових завдань,
      – повідомив Коростельов.

      Дивіться відео випробування ракетного комплексу "Вільха" 

       

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      Теги: Новини України Зброя Україна – Росія Війна на Донбасі Війна Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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