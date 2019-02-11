ВСУ получат больше сотни мощных ракетных комплексов "Ольха"

В первой половине 2019 года в ряды Вооруженные силы Украины поступят первые пусковые установки отечественного ракетного комплекса "Ольха".

Отмечается, что каждая пусковая установка комплекса способна поразить одновременно 12 различных наземных целей, передал генеральный конструктор КБ "ЛУЧ" Олег Коростелев в интервью "Цензор.НЕТ".

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Стоит добавить, что речь идет о по меньшей мере сотне ракет, которые заказало Минобороны в начале 2019 года.

Что такое "Ольха"? Ракетный комплекс украинского производства "Ольха" имеет управляемый 300 миллиметровый ракетный боеприпас. "Ольха" был разработан на основе советской реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч". Пуск пакета из 12 ракет происходит всего за 48 секунд, а залп осуществляется без изменения положения пакета, что помогает максимально точно поражать цели. Принят на вооружение украинской армии в 2018 году.



РК "Ольха"

К слову, 800 килограммовая "Ольха" очень поможет украинским защитникам на Востоке страны в борьбе против российской агрессии.

Украинская армия, безусловно, получила мощное и точное оружие, которое способно решать целый комплекс важных боевых задач,

– сообщил Коростелев.

Смотрите видео испытания ракетного комплекса "Ольха"