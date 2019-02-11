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      Мощное усиление украинской армии: появилось впечатляющее видео модернизированного танка Т-64

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      "Укроборонпром" показал модернизированный Т-64
      "Укроборонпром" показал модернизированный Т-64 / Укроборонпром

      Вооруженные силы Украины постоянно усиливают модернизированным танком Т-64 образца 2017 года. Этот танк уже хорошо показал себя во время военных действий на Востоке Украины, а благодаря модернизации получил расширенные боевые возможности.

      Госпредприятие "Харьковский бронетанковый завод" оборудовало танк новыми тепловизорами, цифровыми радиостанциями, средствами спутниковой навигации и новым динамической защитой, пишет "Укроборонпром".

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      Там отмечают, что модернизированный Т-64 образца 2017 года с прошлого года серийно поставляется в украинскую армию.

      "Харьковский бронетанковый завод "уже изготовил более сотни Т-64 образца 2017 года. Выпущенных машин достаточно для перевооружения целой танковой бригады, но танки и дальше модернизируют,
      – говорится в сообщении.

      Так, во время модернизации в боевую машину интегрируют современные ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения.

      Танк Т-64
      ВСУ регулярно усиливаются танком Т-64

      В прицельный комплекс наводчика интегрируют тепловизор, который обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

      Кроме того, танк получил новую динамическую защиту, которая "эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро".

      Танк Т-64Модернизация танка продолжается

      В "Укроборонпроме" отмечают, что обновленные танки оснащены системой спутниковой навигации, которая позволяет им обмениваться зашифрованными данными в режиме онлайн. Соответственно данные о местонахождении каждой машины могут поступать к командующим всех уровней.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Оружие Вооруженные силы Украины Укроборонпром
      Источник: 24 Канал
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