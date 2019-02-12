Украинские бойцы мощным ударом уничтожили оккупантов на Донбассе: яркое видео

Военные Вооруженных сил Украины уничтожили блиндаж российских оккупационных войск в районе населенного пункта Пикузы (бывшее Коминтерново) Волновахского района Донецкой области.

Украинские военные нанесли мощный прямой удар по блиндажу российских боевиков с воздуха, сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Facebook.

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Во время операции были ликвидированы четверо оккупантов, еще несколько получили ранения.

Прямое попадание в блиндаж и по данным разведки знаменитая 200-я бригада пополнилась 4 представителями колорадов, а 3 улетели зализывать свои раны,

– отметил военный.

Они, наверное, не соблюдались меры безопасности, из-за чего все у них загорелось, дымило, потому что они до сих пор не могут потушить пожар. Огонь еще сильнее начал гореть,

– ответил военнослужащий ВСУ "Липа".

За время войны уже легендарная Бутовка у Авдеевки была уничтожена оккупантами, которые называют себя "шахтерами". Сейчас здесь все в воронках, а земля усеяна тоннами свинца и остатками мин и снарядов.

Вражеский пулемет прицельно стреляет по украинским позициям. Видно, говорят бойцы, с той стороны сидят не обычные шахтеры. "По характеру стрельбы четко видно, что это не шахтеры и не металлурги, это тщательно обученные солдаты", – добавил военнослужащий ВСУ "Дым".

8 февраля на Светлодарской дуге украинским военным удалось уничтожить боевую машину пехоты пророссийских боевиков.