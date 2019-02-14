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      Українці модернізували ракетний комплекс, який замінить радянський "Град": вражаюче відео

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      РСЗВ БМ-21 УМ "Берест"
      РСЗВ БМ-21 УМ "Берест" / ukrmilitary.com

      Державне підприємство "Шепетівський ремонтний завод", що входить до складу "Укроборонпром" провело випробування нової системи залпового вогню БМ-21 "Берест". Новий комплекс має замінити старий радянський БМ-21 "Град", що зараз стоїть на озброєнні Збройних сил України.

      "Шепетівський ремонтний завод" провів глибоку модернізацію 122 міліметрового РСЗВ (реактивна система залпового вогню), – повідомив Defense Express.

      Читайте також: Українці модернізували потужний бойовий танк Т-64: яскравий відеоогляд

      Новий комплекс матиме повнопривідне шасі "КрАЗ" – 5401НЕ, яке нещодавно розробив український автомобільний завод "АвтоКрАЗ". Шасі обладнане дворядною чотиридверною кабіною, яка дозволяє зручно розмістити екіпаж і всю необхідну апаратуру управління вогнем.

      Широкопрофільна шина дозволяє експлуатувати виріб по дорогах із різним покриттям та в умовах повного бездоріжжя. А два паливних баки по 165 літрів кожен забезпечують всюдиходу рух без дозаправлення на відстань до 600 кілометрів.

      Дивіться відео: випробування БМ-21 "Берест"

      Автомобіль здатен розвивати швидкість понад 90 кілометрів на годину, до того ж він досить маневровий, завдяки безкапотному компонуванню. Варто зазначити, що при виробництві цієї РСЗВ використовуються лише українські комплектуючі. Головна її особливість – цифрова система управління вогнем.

      Завдяки новим технологіям, що інтегрують "Берест" в систему обміну інформацією на полі бою, розрахунок РСЗВ у режимі реального часу отримує точні координати противника, які в обробленому вигляді надходять з безпілотників, контрбатарейної РЛС та інших систем спостереження. Така інтеграція в рази підвищує точність і ефективність ведення вогню.

      До слова, 122 міліметрова реактивна система залпового вогню БМ-21 "Берест" вперше була представлена під час міжнародної виставки "Зброя та Безпека-2018" у жовтні 2018 року.

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      Теги: Новини України Збройні сили України Війна на Донбасі Війна Зброя
      Джерело: 24 Канал
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