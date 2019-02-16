Пророссийские боевики пригнали 33 танка на оккупированный Донбасс

В Районе Тернового (юго-восточнее Луганска) беспилотник международных наблюдателей зафиксировал 33 танка пророссийских силовиков. А именно двадцать четыре Т-72 и девять Т-64.

Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать определенные минскими договоренностями требования по отводу тяжелого вооружения, сообщили в пресс-штабе ООС.

Читайте также: Горячие сутки на Донбассе: есть потери среди украинских воинов

Согласно данным отчета СММ ОБСЕ от 15 февраля 2019 года, вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований России размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения.

Украинская сторона СЦКК отметила, что подобные коварные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации "в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности".

Что такое минские договоренности?

"Минский протокол" или "минское трехстороннее соглашение", "минское перемирие", "Минск-1" – соглашение о перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В разработке и подписании мирного соглашения участвовали представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Действие перемирия началось в 18:00 пятого сентября. Подписи Захарченко и Плотницкого под протоколом стоят как автографы частных лиц. Текст соглашения не предусматривает какого-либо признания Донецкой и Луганской "народных республик", а лишь закрепляет за подконтрольными пророссийским боевикам территориями двух областей "особый статус" в составе Украины.

К слову, "Серый кардинал" Кремля и помощник Владимира Путина Владислав Сурков собрал "совет" оккупантов Донбасса в элитном "Президент-отеле", чтобы обсудить, как дальше забивать мозги людям Донетчины и Луганщины.