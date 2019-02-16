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      Вони вирішили влаштувати скандал: Лавров нахабно звинуватив Україну у "керченських провокаціях"

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      Лавров зухвало звинуватив Україну у "керченських провокаціях"
      Лавров зухвало звинуватив Україну у "керченських провокаціях" / Фото з відкритих джерел

      Голова МЗС Росії Сергій Лавров використав майданчик Мюнхенської конференції з питань безпеки для того, щоб знову звинуватити Україну в "провокаціях" біля Керченської протоки.

      Він вказав, що "інцидент з українськими військовими кораблями – це була провокація", пише "Європейська правда".

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      Лавров сказав, що у вересні 2018 року два "цивільні українські судна" пройшли через Керченську протоку в Азовське море "без жодних проблем, бо вони виконували інструкції з безпеки".

      Але в листопаді вони вирішили влаштувати скандал, і вони його влаштували,
      – додав Сергій Лавров.

      Голова МЗС Росії вважає, що "Порошенку провокація була необхідна для своїх власних цілей, щоб запустити свою власну президентську кампанію належним чином". Однак, він додав, що Росія не має нічого проти європейських регіональних ініцатив. РФ закликає Брюссель "поважати" регіональні ініціативи, що діють у Чорноморському регіоні.

      Президент РФ Володимир Путін погодився на пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель про допуск німецьких і французьких фахівців в Азовське море. Водночас, Росія не бачить можливості для участі України у будь-яких форматах по Керченській протоці.

      До слова, група кораблів Північноатлантичного альянсу через кілька днів увійде в Чорне море для проведення спільних навчань з українськими військовими. Це стане складовою нарощування присутності сил НАТО в регіоні.

      Що сталося в Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

      Як повідомляє у The Financial Times, представники США і Євросоюзу близькі до того, щоб узгодити санкції проти Росії у відповідь на захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці. Ці санкції можуть бути введені протягом найближчих 2 місяців. Це питання повинні обговорити 18 лютого голови МЗС Євросоюзу.

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      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Росії Сергій Лавров Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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