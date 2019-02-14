Кораблі НАТО за кілька днів увійдуть в Чорне море, – Столтенберг

Група кораблів Північноатлантичного альянсу через кілька днів увійде в Чорне море для проведення спільних навчань з українськими військовими. Це стане складовою нарощування присутності сил НАТО в регіоні.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час прес-конференції за підсумками дводенної зустрічі міністрів оборони країн НАТО зауважив, що таке рішення підтримали міністри оборон країн-членів НАТО, передає Укрінформ.

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Ми зараз дивимося на те, яким чином ми можемо збільшити нашу присутність у Чорному морі. За кілька днів кораблі НАТО увійдуть в Чорне море для участі в навчаннях. Тож ми суттєво підвищили нашу присутність. Це важливо, щоб підтримати Україну і регіональну безпеку,

– наголосив Столтенберг.

Під час зустрічі з міністром оборони України Степаном Полтораком члени НАТО обговорили складну ситуацію, яка склалася в Україні. Особливу увагу вони приділили конфлікту в Азовському морі.

"Союзники висловили потужну підтримку українському суверенітету та територіальній цілісності та закликали Росію негайно звільнити українських моряків та кораблі, які були захоплені у листопаді. Союзники закликали Україну рухатися далі шляхом реформ, включаючи імплементацію рекомендацій Венеціанської комісії до закону про освіту", – підкреслив він.

В Альянсі відзначили, що агресія Росії проти України є неприйнятною, як і незаконна анексія Криму. Кремль також намагається дестабілізувати Україну через присутність військ РФ на Донбасі, та незаконне захоплення українських кораблів і екіпажів.

Що відомо про входження кораблів НАТО у Чорне море? Країни НАТО значно активізують свою роботу в Чорному морі у 2019 році. Майже щомісяця постійні угрупування кораблів Альянсу будуть заходити до українських портів. Там вони будуть проходити спільні навчання з військово-морськими силами України. Особлива увага партнерів НАТО буде спрямована на допомогу Військово-морським силам та Повітряним силам України.