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      Кораблі НАТО за кілька днів увійдуть в Чорне море, – Столтенберг

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      Кораблі НАТО за кілька днів увійдуть у Чорне море на навчання з ВМС України
      Кораблі НАТО за кілька днів увійдуть у Чорне море на навчання з ВМС України / Фото з відкритих джерел

      Група кораблів Північноатлантичного альянсу через кілька днів увійде в Чорне море для проведення спільних навчань з українськими військовими. Це стане складовою нарощування присутності сил НАТО в регіоні.

      Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час прес-конференції за підсумками дводенної зустрічі міністрів оборони країн НАТО зауважив, що таке рішення підтримали міністри оборон країн-членів НАТО, передає Укрінформ.

      Читайте також: Курс України на вступ до НАТО та ЄС: з'явилась реакція Столтенберга

      Ми зараз дивимося на те, яким чином ми можемо збільшити нашу присутність у Чорному морі. За кілька днів кораблі НАТО увійдуть в Чорне море для участі в навчаннях. Тож ми суттєво підвищили нашу присутність. Це важливо, щоб підтримати Україну і регіональну безпеку,
      – наголосив Столтенберг.

      Під час зустрічі з міністром оборони України Степаном Полтораком члени НАТО обговорили складну ситуацію, яка склалася в Україні. Особливу увагу вони приділили конфлікту в Азовському морі.

      "Союзники висловили потужну підтримку українському суверенітету та територіальній цілісності та закликали Росію негайно звільнити українських моряків та кораблі, які були захоплені у листопаді. Союзники закликали Україну рухатися далі шляхом реформ, включаючи імплементацію рекомендацій Венеціанської комісії до закону про освіту", – підкреслив він.

      В Альянсі відзначили, що агресія Росії проти України є неприйнятною, як і незаконна анексія Криму. Кремль також намагається дестабілізувати Україну через присутність військ РФ на Донбасі, та незаконне захоплення українських кораблів і екіпажів.

      Що відомо про входження кораблів НАТО у Чорне море? Країни НАТО значно активізують свою роботу в Чорному морі у 2019 році. Майже щомісяця постійні угрупування кораблів Альянсу будуть заходити до українських портів. Там вони будуть проходити спільні навчання з військово-морськими силами України. Особлива увага партнерів НАТО буде спрямована на допомогу Військово-морським силам та Повітряним силам України.

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      Теги: Новини України Новини політики Єнс Столтенберг Збройні сили України Степан Полторак Чорне море Конфлікт в Азовському морі НАТО Генсек НАТО
      Джерело: 24 Канал
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