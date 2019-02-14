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      Сили НАТО майже щомісяця заходитимуть до українських портів, – Полторак

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      Україна активно співпрацює з НАТО
      Україна активно співпрацює з НАТО / ukranews.com

      Країни НАТО значно активізують свою роботу в Чорному морі у 2019 році. Вони проведуть спільні навчання разом з українськими військовими.

      Міністр оборони України Степан Полторак за підсумками зустрічі з міністрами оборони країн НАТО у Брюсселі заявив, що майже щомісяця до українських портів будуть заходити як постійні угрупування кораблів НАТО, так і ключових союзників.

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      Вони будуть проводити спільні навчання з військово-морськими силами України для посилення їхніх спроможностей, передає "Європейська правда".

      Cоюзники високо оцінили прогрес у виконанні Україною нового закону про нацбезпеку.

      Всі країни відзначають необхідність підвищення співпраці з Україною. Всі, хто був на саміті, наполягають на відновленні роботи офіційної Комісії Україна-НАТО, що дозволить суттєво наростити масштаб діалогу між НАТО та Україною,
      – сказав Степан Полторак.

      Також особлива увага партнерів буде спрямована на допомогу ВМСУ та повітряним силам України.

      Глава польського МЗС Яцек Чапутович припустив, що у майбутньому в Польщі можуть бути розміщені американські ядерні ракети. Така зброя, на його думку, а також війська пішли б на користь Європі.

      Майк Помпео ж у телефонній розмові із главою російського МЗС заявив про намір запровадити додаткові санкції проти Москви. Обмежувальні заходи пов’язані із отруєнням Сергія та Юлії Скрипалів.

      blog_ava
      Трансфери українських клубів 2019 року
      сьогодні
      4695
      Теги: Новини України Новини політики НАТО Чорне море Степан Полторак
      Джерело: 24 Канал
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