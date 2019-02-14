Силы НАТО почти ежемесячно будут заходить в украинские порты, – Полторак

Страны НАТО значительно активизируют свою работу в Черном море в 2019 году. Они проведут совместные учения вместе с украинскими военными.

Министр обороны Украины Степан Полторак по итогам встречи с министрами обороны стран НАТО в Брюсселе заявил, что почти ежемесячно в украинские порты будут заходить как постоянные группировки кораблей НАТО, так и ключевых союзников.

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Они будут проводить совместные учения с военно-морскими силами Украины для усиления их возможностей, передает "Европейская правда".

Cоюзникы высоко оценили прогресс в выполнении Украиной нового закона о нацбезопасности.

Все страны отмечают необходимость повышения сотрудничества с Украиной. Все, кто был на саммите, настаивают на возобновлении работы официальной Комиссии Украина-НАТО, что позволит существенно нарастить масштаб диалога между НАТО и Украиной,

– сказал Степан Полторак.

Также особое внимание партнеров будет направлено ​​на помощь ВМСУ и воздушным силам Украины.

Глава польского МИД Яцек Чапутович предположил, что в будущем в Польше могут быть размещены американские ядерные ракеты. Такое оружие, по его мнению, а также войска пошли бы на пользу Европе.

Майк Помпео же в телефонном разговоре с главой российского МИД заявил о намерении ввести дополнительные санкции против Москвы. Ограничительные меры связаны с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.