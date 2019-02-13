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      Госсекретарь США предупредил Россию о новых санкциях

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      Помпео сообщил Лаврову о намерении США ввести новые санкции против России
      Помпео сообщил Лаврову о намерении США ввести новые санкции против России / Фото из открытых источников

      Вашингтон намерен ввести дополнительные санкции против Москвы, связанные с отравлением Скрипалей. В России для еще одних ограничительных мер традиционно не видят "никаких оснований".

      Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым, сообщает российское ведомство.

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      Российский министр прокомментировал предупреждение Помпео – назвал намерения США "ничем не оправданным шагом".

      Лавров утверждает, что это "только ухудшит ситуацию в двусторонних отношениях и на международной арене". При этом сайт Госдепартамента США пока не сообщает о разговоре Помпео и Лаврова или его деталях.

      Отметим, представители США и Евросоюза близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Эти санкции могут быть введены в течение ближайших 2 месяцев.

      Что известно об отравлении Скрипалей?
      4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" был отравлен бывший разведчик Сергея Скрипаль и его дочь Юлия. Им удалось выжить, однако длительное время и отец, и дочь находились в больнице. Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров и Руслан Боширов.
      В марте после вышеупомянутого отравления десятки стран мира начали массово выдворять российских дипломатов в знак солидарности как с Британией, так и простеста против Кремля.
      В январе 2019 года послы ЕС согласовали введение санкций в отношении офицеров российской разведки. Кроме них, к санкционного списка за применение химического оружия попали начальник Главного разведывательного управления России Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев.

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      Теги: Новости политики Санкции Новости России Новости США Майк Помпео Отравление Сергея Скрипаля Сергей Лавров
      Источник: 24 Канал
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