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      Держсекретар США попередив Росію про нові санкції

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      Помпео повідомив Лаврову про намір США ввести нові санкції проти Росії
      Помпео повідомив Лаврову про намір США ввести нові санкції проти Росії / Фото з відкритих джерел

      Вашингтон має намір запровадити додаткові санкції проти Москви, пов'язані з отруєнням Скрипалів. У Росії для ще одних обмежувальних заходів традиційно не бачать "жодних підстав".

      Держсекретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з главою російського МЗС Сергієм Лавровим, повідомляє російське відомство.

      Читайте також: Нові санкції проти РФ: чому американський сенатор вимагає негайного введення обмежень

      Російський міністр прокоментував попередження Помпео – назвав наміри США "нічим не виправданим кроком".

      Лавров стверджує, що це "лише погіршить ситуацію в двосторонніх взаєминах і на міжнародній арені". При цьому сайт Держдепартаменту США наразі не повідомляє про розмову Помпео та Лаврова чи її деталі.

      Зазначимо, представники США і Євросоюзу близькі до того, щоб узгодити санкції проти Росії у відповідь на захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці. Ці санкції можуть бути введені протягом найближчих 2 місяців.

      Що відомо про отруєння Скрипалів? 4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні. Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров та Руслан Боширов.

      У березні після вищезазначеного отруєння десятки країн світу почали масово видворяти російських дипломатів на знак як солідарності з Британією, так і простесту проти Кремля.

      У січні 2019 року посли ЄС узгодили запровадження санкцій щодо офіцерів російської розвідки. Окрім них, до санкційного списку за застосування хімічної зброї потрапили начальник Головного розвідувального управління Росії Ігор Костюков, його перший заступник Володимир Алексєєв.

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      Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Санкції Майк Помпео Отруєння Сергія Скрипаля Сергій Лавров
      Джерело: 24 Канал
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