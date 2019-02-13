Держсекретар США попередив Росію про нові санкції

Вашингтон має намір запровадити додаткові санкції проти Москви, пов'язані з отруєнням Скрипалів. У Росії для ще одних обмежувальних заходів традиційно не бачать "жодних підстав".

Держсекретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з главою російського МЗС Сергієм Лавровим, повідомляє російське відомство.

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Російський міністр прокоментував попередження Помпео – назвав наміри США "нічим не виправданим кроком".

Лавров стверджує, що це "лише погіршить ситуацію в двосторонніх взаєминах і на міжнародній арені". При цьому сайт Держдепартаменту США наразі не повідомляє про розмову Помпео та Лаврова чи її деталі.

Зазначимо, представники США і Євросоюзу близькі до того, щоб узгодити санкції проти Росії у відповідь на захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці. Ці санкції можуть бути введені протягом найближчих 2 місяців.