Петров, Боширов і не тільки: хто потрапив до списку санкцій ЄС щодо хімзброї
До опублікованого 21 січня списку санкцій Євросоюзу за застосування хімічної зброї потрапили начальник Головного розвідувального управління Росії Ігор Костюков, його перший заступник Володимир Алексєєв, а також Анатолій Чепіга (вигадане ім’я Руслан Боширов) та Олександр Мішкін (вигадане ім’я Олександр Петров).
Документ із такими даними опублікований в "Офіційному журналі ЄС".
24 канал повідомляв, що міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили введення санкцій щодо 4 росіян, 5 сирійців і сирійської компанії за застосування хімічної зброї.
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У повідомленні наголошується, що санкції проти Костюкова та Алексєєва вводяться у зв'язку з тим, що обидва займали керівні пости в ГРУ. З огляду на цей факт, як вважають в ЄС, вони "несуть відповідальність за зберігання, транспортування та застосування речовини нервово-паралітичної дії "Новачок" співробітниками ГРУ в Солсбері 4 березня 2018 року".
У документі також зазначається, що Чепіга і Мішкін також відомі під іншими іменами – Руслан Боширов та Олександр Петров відповідно. У Брюсселі вважають, що ці імена є псевдонімами Чепіги та Мішкіна. У документі вони також вказані як виконавці нападу у Солсбері на Сергія і Юлію Скрипалів.
До санкційного списку також потрапили науково-дослідний центр у Сирії і 5 пов'язаних з ним сирійців.
В чому полягають санкції ЄС? У випадку з фізичними особами санкції передбачають заборону на в'їзд до ЄС і заморожування активів. У випадку з юрособами – заморожування активів. Крім того, фізособи і компанії з ЄС не мають права передавати гроші в розпорядження фігурантів списку санкцій.
Нагадаємо, 4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні.
Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).