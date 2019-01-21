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      Петров, Боширов і не тільки: хто потрапив до списку санкцій ЄС щодо хімзброї

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      Чепіга та Мішкін потрапили до списку санкції Євросоюзу за застосування хімзброї
      Чепіга та Мішкін потрапили до списку санкції Євросоюзу за застосування хімзброї / Фото з відкритих джерел

      До опублікованого 21 січня списку санкцій Євросоюзу за застосування хімічної зброї потрапили начальник Головного розвідувального управління Росії Ігор Костюков, його перший заступник Володимир Алексєєв, а також Анатолій Чепіга (вигадане ім’я Руслан Боширов) та Олександр Мішкін (вигадане ім’я Олександр Петров).

      Документ із такими даними опублікований в "Офіційному журналі ЄС".

      24 канал повідомляв, що міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили введення санкцій щодо 4 росіян, 5 сирійців і сирійської компанії за застосування хімічної зброї.

      Читайте також: Отруєння Скрипалів: поліція показала відео з "Петровим" і Бошировим" у Солсбері

      У повідомленні наголошується, що санкції проти Костюкова та Алексєєва вводяться у зв'язку з тим, що обидва займали керівні пости в ГРУ. З огляду на цей факт, як вважають в ЄС, вони "несуть відповідальність за зберігання, транспортування та застосування речовини нервово-паралітичної дії "Новачок" співробітниками ГРУ в Солсбері 4 березня 2018 року".

      У документі також зазначається, що Чепіга і Мішкін також відомі під іншими іменами – Руслан Боширов та Олександр Петров відповідно. У Брюсселі вважають, що ці імена є псевдонімами Чепіги та Мішкіна. У документі вони також вказані як виконавці нападу у Солсбері на Сергія і Юлію Скрипалів.

      До санкційного списку також потрапили науково-дослідний центр у Сирії і 5 пов'язаних з ним сирійців.

      В чому полягають санкції ЄС? У випадку з фізичними особами санкції передбачають заборону на в'їзд до ЄС і заморожування активів. У випадку з юрособами – заморожування активів. Крім того, фізособи і компанії з ЄС не мають права передавати гроші в розпорядження фігурантів списку санкцій.

      Нагадаємо, 4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні.

      Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).

      Що відомо про причетність росіян Мішкіна і Чепіги до застосування хімзброї проти скрипалів:
      Теги: Новини політики Новини Росії Євросоюз Європа Санкції Зброя Отруєння Сергія Скрипаля
      Джерело: 24 Канал
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