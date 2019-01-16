Отруєння Скрипалів: "солсберійські туристи" з ГРУ отримають серйозний удар від ЄС

Посли ЄС узгодили запровадження санкцій щодо офіцерів російської розвідки, зокрема і так званих "солсберійських туристів", імовірно, Руслана Боширова (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга) та Олександра Петрова (Олександр Мішкін), яких Велика Британія звинувачує в отруєнні колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Як повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у своєму Twitter, до цього списку загалом потраплять 4 офіцери ГРУ, включно з 2 "солсберійськими туристами".

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Крім того, журналіст додав, що під удар потраплять ще 5 людей із Сирії.

За його словами, очікується, що Європейський союз затвердить запровадження санкцій уже у понеділок, 21 січня, а остаточне рішення буде за Радою закордонних справ ЄС.

Як підкреслив Йозвяк, ці обмеження стануть першими за новим режимом, що застосовуються за використання та поширення хімічної зброї.

EU ambs have today agreed to sanction 4 GRU officers, including the two #Salisbury "tourists". 5 ppl from #Syria will also be listed. the sanctions will be approved by EU for mins on Mon & are the first under the new chemical weapons sanctions regime. #Russia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 16 January 2019

Інформацію про санкції щодо "двох осіб, пов’язаних із подіями у Солсбері", підтверджує також прокремлівська інформаційна агенція "РИА Новости" з посиланням на джерела у ЄС.

Нагадаємо, 4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх було атаковано сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новачок". 10 квітня з лікарні було виписано Юлію Скрипаль, а 18 травня – вже самого екс-розвідника Сергія Скрипаля.



Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга), які за їніми словами, у Солсебері прибули з туристичною метою. До слова, окрім звання полковника ГРУ, Боширов-Чепіга також має орден Героя Росії, ймовірно, за те, що у 2014-му допомагав Віктору Януковичу втікати з України.



До слова, у березні після вищезазначеного отруєння десятки країн світу почали масово видворяти російських дипломатів на знак як солідарності з Британією, так і простесту проти Кремля.