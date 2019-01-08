Отруєння у Солсбері : відома подальша доля будинку Скрипалів

Будинок колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, яких отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок" у Солсбері, знесуть. Очищення території триватиме близько 4 місяців і буде безпечним для усіх, хто живе поблизу.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Читайте також: Слід веде до Путіна: Британія з'ясувала всі деталі отруєння Скрипалів, – ЗМІ

Представниця місцевого департаменту охорони здоров'я Трейсі Дашкевич наголосила, що всі демонтовані елементи будуть загорнуті та закриті.

Так, сусідів Скрипалів вже попередили про тимчасові труднощі під час виконання робіт.

Рада Вілтшира направила листи сусідам Сергія та Юлії Скрипалів, попереджаючи їх про певні труднощі, спричинені глибоким очищенням (території, де розташований будинок Скрипалів – 24 канал) та будівельними роботами, що, як очікується, триватимуть близько чотирьох місяців,

– йдеться у повідомленні.

Так, спершу встановлять риштування і будинок накриють «герметичною рамою». Згодом, протягом двох тижнів, планують зняти дах із будівлі та гаража.

У департаменті охорони здоров’я зазначають, що всі роботи будуть виконані із високим рівнем безпеки, а ризик для оточення буде малим.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Батько і донька потрапили до лікарні і їм вдалося вижити.



Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).