Новые санкции против РФ: почему американский сенатор требует немедленного введения ограничений

Сенатор-демократ Роберт Менендес в послании госсекретарю США Майку Помпео потребовал от американской администрации ускорить принятие дополнительных санкций против РФ в связи с "делом Скрипаля".

Об этом говорится на официальном сайте американского политика.

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Известно, что сенатор написал послание после того, как госдепартамент официально подтвердил причастность России к применению химического оружия в нарушении международного права.

Да, Менендес спрашивает госдепартамент, "координируют ли США свои действия с союзниками в ЕС, которые уже успели наказать Россию в связи с атакой в ​​Солсбери".

Недостаток активности госдепартамента против России резко контрастирует с недавними действиями ЕС,

– отметил сенатор, отметив, что надеется на то, что "Соединенные Штаты немедленно введут эти дополнительные санкции против Российской Федерации, как того требует закон".

Отметим, что Совет ЕС по иностранным делам утвердил санкции в отношении лиц, которых в ЕС считают причастными к использованию и разработке химического оружия.

Ранее послы ЕС согласовали введение санкций в отношении офицеров российской разведки, в том числе и так называемых "Солсберийских туристов", вероятно, Руслана Боширова (настоящее имя – Анатолий Чепига) и Александра Петрова (Александр Мишкин), которых Великобритания обвиняет в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Что известно об отравлении Скрипалей?4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Им удалось выжить, однако длительное время и отец, и дочь находились в больнице.



Британское следствие выяснило, что отравили Скрипаля работники ГРУ России Александр Петров и Руслан Боширов.