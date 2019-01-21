Совет ЕС принял санкции против россиян и сирийцев за применение химоружия, – СМИ
Министры иностранных дел стран ЕС приняли меры в отношении четырех россиян, пятерых сирийцев и одной сирийской компании в рамках нового режима санкций за применение химического оружия.
Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.
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Известно, что имена лиц, попавших под действие санкций, будут обнародованы позже в понедельник.
Министры иностранных дел стран ЕС приняли новые санкции за применение химического оружия. Речь идет о замораживании активов и запрете въезда для четырех россиян, пятерых сирийцев и одной сирийской компании,
– написал журналист.
По его словам, санкции станут первыми по новому режиму санкций за использование и распространение химического оружия.
Напомним, что послы ЕС согласовали введение санкций в отношении офицеров российской разведки, в том числе и так называемых "солсберийских туристов", предположительно, Руслана Боширова (настоящее имя – Анатолий Чепига) и Александра Петрова (Александр Мишкин), которых Великобритания обвиняет в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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