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      Совет ЕС принял санкции против россиян и сирийцев за применение химоружия, – СМИ

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      Совет ЕС принял санкции против россиян и сирийцев за применение химоружия, – СМИ
      Совет ЕС принял санкции против россиян и сирийцев за применение химоружия, – СМИ / Getty images

      Министры иностранных дел стран ЕС приняли меры в отношении четырех россиян, пятерых сирийцев и одной сирийской компании в рамках нового режима санкций за применение химического оружия.

      Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

      Читайте также: К каким санкциям против России готовы в ЕС и США?

      Известно, что имена лиц, попавших под действие санкций, будут обнародованы позже в понедельник.

      Министры иностранных дел стран ЕС приняли новые санкции за применение химического оружия. Речь идет о замораживании активов и запрете въезда для четырех россиян, пятерых сирийцев и одной сирийской компании,
      – написал журналист.

      По его словам, санкции станут первыми по новому режиму санкций за использование и распространение химического оружия.

      Напомним, что послы ЕС согласовали введение санкций в отношении офицеров российской разведки, в том числе и так называемых "солсберийских туристов", предположительно, Руслана Боширова (настоящее имя – Анатолий Чепига) и Александра Петрова (Александр Мишкин), которых Великобритания обвиняет в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

      Теги: Новости России Оружие Война в Сирии Новости политики Санкции Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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