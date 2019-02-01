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      США могут разместить ядерные ракеты вблизи Украины: заявление главы МИД Польши

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      Глава МИД Польши Яцек Чапутович
      Глава МИД Польши Яцек Чапутович / Фото из открытых источников

      В будущем в Польше могут быть размещены американские ядерные ракеты. Такое оружие, а также войска пошли бы на пользу Европе, считает глава МИД Польши Яцек Чапутович.

      24 канал сообщал, что президент США Дональд Трамп анонсировал военные ответы России на нарушение ею ракетных договоренностей. В частности, уже 2 февраля США планируют выйти из американо-российского договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

      Читайте также: Прогресса нет: США и Россия обсудили ракетный договор

      В ответ на прекращение ракетного договора глава польского МИД призывает разместить американские ядерные ракеты в Европе. Россия, по словам Чапутовича, понимает только язык силы, передает Spiegel.

      Все зависит от того, как Россия поведет себя в будущем и продолжит ли она свою агрессивную политику в области вооружений. Впрочем, в наших европейских интересах, чтобы на континенте были размещены американские войска и ракеты с ядерными боеголовками,
      – отметил Чапутович.

      Кроме этого, министр не исключил, что в Польше в будущем будут размещены атомные арсеналы НАТО.

      О каком договоре идет речь? Споры между Россией и США продолжаются по американо-советскому договору о ликвидации ракет средней и малой дальности. Документ был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Он предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

      Так, еще в октябре 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерениях США выйти из соглашения из-за несоблюдения условий договора Россией. Впоследствии США поставили РФ ультиматум и дали время (60 дней) на то, чтобы исправить ситуацию. Срок действия ультиматума истекает 2 февраля, тогда же США должны выйти из договора окончательно.

      Почему возник спор? В частности, из-за разработанной Россией ракеты SSC-8, которая, по информации американских разведчиков, уже оказалась на вооружении РФ. Дальность ракеты SSC-8 оценивают в диапазоне от 2000 до 5500 километров. В США уверены, что разработка этой ракеты нарушает нормы договора.

      Между тем в России уверены: ответственность за происходящее целиком лежит на Вашингтоне.

      ВЫХОД США С РАКЕТНОГО ДОГОВОРА: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

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      Теги: Новости США Ядерная безопасность Новости политики Новости России Новости Польши Оружие Европа
      Источник: 24 Канал
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