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      Новая стратегия Трампа: в США начали производство ядерных боеголовок

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      США начали производство ядерных боеголовок
      США начали производство ядерных боеголовок / Фото из открытых источников

      В США завод по производству ядерного оружия Pantax, в штате Техас, начал работу над первым серийным образцом ядерной боеголовки малой мощности W76-2. Их изготавливают для баллистических ракет.

      Об этом сообщает DW.

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      В американском управлении ядерной безопасности отмечают, что запуск производства "свидетельствует о способности NNSA достичь существенной программной вехи" при реализации "масштабной национальной инициативы в области безопасности". Ее реализуют в рамках новой ядерной стратегии Пентагона, инициированной администрацией Дональда Трампа в 2018 году.

      NNSA работает над тем, чтобы завершить производство первой партии боеголовок W76-2 и передать их военно-морским силам до конца 2019 финансового года (до 1 октября – 24 канал),
      – сообщили в Нацуправлении ядерной безопасности.

      Такие боеголовки изготавливают для трехступенчатых твердотопливных баллистических ракет Trident 2.

      Ситуация с ядерным вооружением в мире сейчас не очень спокойная, поскольку США планируют выйти из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. Об этом американский лидер Дональд Трамп объявил еще в октябре.

      Причина – нарушение Россией условий соглашения, однако любые обвинения Москва традиционно отрицает. Теперь же отсчёт пошел на дни – выход из договора США намерены начать 2 февраля.

      Что это за договор? ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

      Теги: Новости США Оружие Ядерная безопасность Новости политики
      Источник: 24 Канал
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