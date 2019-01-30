Новая стратегия Трампа: в США начали производство ядерных боеголовок

В США завод по производству ядерного оружия Pantax, в штате Техас, начал работу над первым серийным образцом ядерной боеголовки малой мощности W76-2. Их изготавливают для баллистических ракет.

Об этом сообщает DW.

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В американском управлении ядерной безопасности отмечают, что запуск производства "свидетельствует о способности NNSA достичь существенной программной вехи" при реализации "масштабной национальной инициативы в области безопасности". Ее реализуют в рамках новой ядерной стратегии Пентагона, инициированной администрацией Дональда Трампа в 2018 году.

NNSA работает над тем, чтобы завершить производство первой партии боеголовок W76-2 и передать их военно-морским силам до конца 2019 финансового года (до 1 октября – 24 канал),

– сообщили в Нацуправлении ядерной безопасности.

Такие боеголовки изготавливают для трехступенчатых твердотопливных баллистических ракет Trident 2.

Ситуация с ядерным вооружением в мире сейчас не очень спокойная, поскольку США планируют выйти из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. Об этом американский лидер Дональд Трамп объявил еще в октябре.

Причина – нарушение Россией условий соглашения, однако любые обвинения Москва традиционно отрицает. Теперь же отсчёт пошел на дни – выход из договора США намерены начать 2 февраля.

Что это за договор? ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.