Нова стратегія Трампа: у США розпочали виробництво ядерних боєголовок

У США завод з виробництва ядерної зброї Pantax, що у штаті Техас, розпочав роботу над першим серійним зразком ядерної боєголовки малої потужності W76-2. Їх виготовляють для балістичних ракет.

Про це повідомляє DW.

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В американському управлінні ядерної безпеки зазначають, що запуск виробництва "свідчить про здатність NNSA досягти істотної програмної віхи" при реалізації "масштабної національної ініціативи в галузі безпеки". Її реалізують у межах нової ядерної стратегії Пентагону, ініційованої адміністрацією Дональда Трампа в 2018 році.

NNSA працює над тим, щоб завершити виробництво першої партії боєголовок W76-2 і передати їх військово-морським силам до кінця 2019 фінансового року (до 1 жовтня – 24 канал),

– повідомили в Нацуправлінні ядерної безпеки.

Такі боєголовки виготовляють для триступінчатих твердопаливних балістичних ракет Trident 2.

Ситуація із ядерним озброєнням у світі наразі не дуже спокійна, оскільки США планують вийти із Договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності. Про це американський лідер Дональд Трамп оголосив ще у жовтні.



Причина – порушення Росією умов угоди, однак будь-які звинувачення Москва традиційно заперечує. Тепер же час пішов на дні – вихід із договору США мають намір розпочати 2 лютого.

Що це за договір?ДРСМД був підписаний Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.