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      Нова стратегія Трампа: у США розпочали виробництво ядерних боєголовок

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      США розпочали виробництво ядерних боєголовок
      США розпочали виробництво ядерних боєголовок / Фото з відкритих джерел

      У США завод з виробництва ядерної зброї Pantax, що у штаті Техас, розпочав роботу над першим серійним зразком ядерної боєголовки малої потужності W76-2. Їх виготовляють для балістичних ракет.

      Про це повідомляє DW.

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      В американському управлінні ядерної безпеки зазначають, що запуск виробництва "свідчить про здатність NNSA досягти істотної програмної віхи" при реалізації "масштабної національної ініціативи в галузі безпеки". Її реалізують у межах нової ядерної стратегії Пентагону, ініційованої адміністрацією Дональда Трампа в 2018 році.

      NNSA працює над тим, щоб завершити виробництво першої партії боєголовок W76-2 і передати їх військово-морським силам до кінця 2019 фінансового року (до 1 жовтня – 24 канал),
      – повідомили в Нацуправлінні ядерної безпеки.

      Такі боєголовки виготовляють для триступінчатих твердопаливних балістичних ракет Trident 2.

      Ситуація із ядерним озброєнням у світі наразі не дуже спокійна, оскільки США планують вийти із Договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності. Про це американський лідер Дональд Трамп оголосив ще у жовтні.  

      Причина – порушення Росією умов угоди, однак будь-які звинувачення Москва традиційно заперечує. Тепер же час пішов на дні – вихід із договору США мають намір розпочати 2 лютого. 

      Що це за договір?ДРСМД був підписаний Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Теги: Ядерна безпека Зброя Новини США Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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