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      Военный ответ России: Трамп озвучил серьезные последствия расторжения ракетного договора

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      Трамп озвучил серьезные последствия расторжения ракетного договора с Россией
      Трамп озвучил серьезные последствия расторжения ракетного договора с Россией / 24 канал

      Президент США Дональд Трамп анонсировал военный ответ России на нарушение ею ракетных договоренностей. Со своей стороны, в НАТО поддерживают решение США о выходе из договора о контроле над ядерным вооружением и отмечают, что в этом виновата только Россия.

      Вашингтон разработает варианты собственного военного ответа после прекращения существования исторической ядерной сделки, отмечает Трамп в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

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      Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из исторического Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. Все из-за того, что Россия годами нарушала договоренности. Дональд Трамп также заявляет, что "США не могут быть связаны с этим договором в одностороннем порядке".

      Мы возьмемся за разработку вариантов нашего собственного военного ответа и будем работать с НАТО и другими нашими союзниками и партнерами, чтобы избавить Россию от любых военных преимуществ, которые она получает от своего незаконного поведения,
      – сказал он.

      Трамп отметил, что союзники по НАТО поддерживают решение США, потому что "полностью осознают угрозу, которую представляют нарушения России". При этом президент США заверил, что Вашингтон готов к переговорам с Москвой по контролю над ядерным вооружением.

      Кроме этого, Трамп считает возможным построить "впервые в истории выдающиеся взаимоотношения на экономическом, торговом, политическом и военном уровнях" с Россией, если та начнет выполнять свои обязательства.

      Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

      Со своей стороны, Североатлантический альянс поддержал решение США о выходе из исторического договора, говорится в заявлении НАТО.

      Там напомнили, что сделали России не одно предупреждение о возвращении к выполнению условий. Однако в Москве призывов не слышат.

      Союзники жалеют, что Россия продолжает отрицать нарушения, отказывается предоставлять какие-либо достоверные ответы и не предпринимает никаких видимых шагов для возвращения к полному соблюдению договора,
      – пишут авторы.

      Почему начался ракетный конфликт между Россией и США?Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершается в субботу, 2 февраля.

      Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за границей".

      В субботу, 2 февраля, Соединенные Штаты прекратят свои обязательства по Договору о РСМД и начнут процесс выхода из него. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев, США требуют, чтобы Россия уничтожила все ракеты, которые нарушают договор, а также пусковые установки и связанное с ними оборудование. Если этот договор перестанет действовать, то Вашингтон может пересмотреть еще одну сделку. В таком случае американские политики будут колебаться в прогрессе в обсуждении с Россией продления Договора о стратегическом наступательном вооружении.

      В России на возможное расторжение договора реагируют обвинениями и все новыми и новыми упреками в сторону США. В частности, недавно Владимир Путин подчеркнул, что в случае отмены договоренностей России удастся "гарантировать себе безопасность", а "человечеству должно хватить здравого смысла", чтобы не развивать конфликт. Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сожалеет о решении США и обвиняет Вашингтон в "нежелании вести любые существенные переговоры".

      КАК В РОССИИ РЕАГИРУЮТ НА РАКЕТНЫЙ КОНФИЛКТ ИЗ США​
      Теги: Новости России Новости политики Новости США Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
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