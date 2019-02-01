Військова відповідь Росії: Трамп озвучив серйозні наслідки розірвання ракетного договору

Президент США Дональд Трамп анонсував військові відповідь Росії на порушення нею ракетних домовленостей. Зі свого боку, у НАТО підтримують рішення США про вихід з договору про контроль над ядерним озброєнням наголошують, що у цьому винна лише Росія.

Вашингтон розробить варіанти власної військової відповіді після припинення існування історичної ядерної угоди, наголошує Трамп у заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Читайте також: США розпочали виробництво ядерних боєголовок: у Росії погрожують ескалацією

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США виходять з історичного Договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності. Все через те, що Росія роками порушувала домовленості. Дональд Трамп також заявляє, що "США не можуть бути пов’язані із цим договором в односторонньому порядку".

Ми візьмемося за розробку варіантів нашої власної військової відповіді і будемо працювати з НАТО та іншими нашими союзниками і партнерами, щоб позбавити Росію будь-яких військових переваг, які вона отримує від своєї незаконної поведінки,

– сказав він.

Трамп зазначив, що союзники по НАТО підтримують рішення США, тому що "повністю усвідомлюють загрозу, яку становлять порушення Росії". При цьому президент США запевнив, що Вашингтон готовий до переговорів з Москвою щодо контролю над ядерним озброєнням.

Окрім цього, Трамп вважає можливими побудувати "вперше в історії видатні взаємини на економічному, торговельному, політичному і військовому рівнях" з Росією, якщо та почне виконувати свої зобов’язання.

Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?ДРСМД було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

Зі свого боку, Північноатлантичний альянс підтримав рішення США про вихід з історичного договору, йдеться у заяві НАТО.

Там нагадали, що зробили Росії не одне попередження щодо повернення до виконання умов. Однак у Москві закликів не чують.

Союзники шкодують, що Росія продовжує заперечувати порушення, відмовляється надавати будь-які достовірні відповіді і не вживає жодних очевидних кроків для повернення до повного дотримання договору,

– пишуть автори.

Чому розпочався ракетний конфлікт між Росією та США?Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершується у суботу, 2 лютого.



Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".



У суботу, 2 лютого, Сполучені Штати припинять свої зобов'язання за Договором про РСМД і почнуть процес виходу з нього. Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через 6 місяців, США вимагають, щоб Росія знищила всі ракети, які порушують договір, а також пускові установки і пов'язані з ними обладнання. Якщо цей перестане діяти, то Вашингтон може переглянути ще одну угоду. У такому разі американські політики сумніватимуться у прогресі в обговоренні з Росією продовження Договору про стратегічні наступальні озброєння.



У Росії на можливе розірвання договору реагують звинуваченнями та все новими й новими закидами у бік США. Зокрема, нещодавно Володимир Путін наголосив, що в разі скасування домовленостей Росії вдасться "гарантувати собі безпеку", а "людству має вистачити здорового глузду", аби не розвивати конфлікт. Крім того, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія шкодує про рішення США і звинувачує Вашингтон у "небажанні вести будь-які суттєві переговори".