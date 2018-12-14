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      У Росії приготували нові погрози для США через ракети

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      У Росію пригрозили США гонкою озброєнь
      У Росію пригрозили США гонкою озброєнь / Фото з відкритих джерел

      У Росії заявляють, що вихід Сполучених Штатів Америки з угоди щодо ліквідації ракет середньої і малої дальності може привести до гонки озброєнь і в кінцевому підсумку позначиться на міжнародній безпеці.

      Про це заступник міністра оборони Росії генерал-полковник Олександр Фомін, повідомляють "РИА Новости".

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      Так, у російському оборонному відомстві уважно відстежують ситуацію. Там стверджують, що звинувачення з боку Вашингтона щодо невиконання Росією умов договору не мають підстав.

      Фомін вважає, що американці не надають доказів своїм претензіям

      У той же час США порушують ДРСМД, продовжуючи використовувати ракети-мішені, що імітують балістичні ракети середньої і меншої дальності, для тестування систем протиракетної оборони,
      – заявив він.

      При цьому Фомін наголосив, що намір США вийти із договору є "спробою виправдати власні порушення". За його словами, США розміщують в Європі установки МК-41 для пусків крилатих ракет типу "Томагавк". Він уточнив, що ці установки можуть використовуватися також для пуску деяких класів ударних ракет, "що повністю підпадає під заборону ДРСМД".

      Нагадаємо, ще у жовтні президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору. Група сенаторів-демократів звернулася з відкритим листом до Трампа, у якому закликала врахувати негативні наслідки виходу США з ДРСМД. Сенатори вважають, що вихід США з ракетного договору призведе до розширення Росією виробництва ракет, що загрожують Європі.

      Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Кремль має останній шанс, аби повернутися до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності із США.

      Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності?ДРСМД був підписаний Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Теги: Новини Росії Новини США Ядерна безпека Зброя
      Джерело: 24 Канал
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